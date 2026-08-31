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Cronaca
31/08/2026 11:14:00

Alcamo, prima ruba in macelleria e poi in una farmacia 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-08-2026/1788167764-0-alcamo-prima-ruba-in-macelleria-e-poi-in-una-farmacia.jpg

Prima il furto in una macelleria, poi, poche ore dopo, una rapina in farmacia utilizzando proprio il coltello che avrebbe rubato nel primo colpo. È la ricostruzione dei Carabinieri di Alcamo che ha portato all'arresto di un 25enne di origine straniera, accusato di furto aggravato e rapina.

L'uomo è stato raggiunto da un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale di Trapani, su richiesta della Procura, al termine delle indagini condotte dai Carabinieri della Compagnia di Alcamo.

 

Il furto nella macelleria

I fatti contestati risalgono al 9 luglio scorso. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, durante la notte il 25enne si sarebbe introdotto all'interno di una macelleria dopo aver danneggiato una porta laterale.

Dal locale avrebbe portato via la cassetta del registratore di cassa con 20 euro in contanti, un coltello da macellaio con una lama lunga 30 centimetri e un cacciavite.

 

La rapina poche ore dopo

La stessa sera, intorno alle 20, il giovane si sarebbe presentato in una farmacia. Qui, secondo l'accusa, avrebbe utilizzato proprio il coltello sottratto poche ore prima dalla macelleria per minacciare i dipendenti e farsi consegnare il denaro.

Il bottino della rapina sarebbe stato di 750 euro in contanti.

Le indagini dei Carabinieri hanno portato all'individuazione del presunto responsabile e all'emissione della misura cautelare. Dopo le formalità di rito, il 25enne è stato posto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.

Le accuse sono al momento formulate nella fase delle indagini preliminari: la responsabilità dell'indagato dovrà essere definitivamente accertata con una sentenza passata in giudicato.



Cronaca | 2026-08-31 09:00:00
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