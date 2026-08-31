Coppa Italia Eccellenza: a San Vito Lo Capo il Marsala pareggia per 1 a 1

31/08/2026 07:00:00

Ci vorranno quattro minuti, al Marsala di Giannusa, per segnare la rete del vantaggio nella trasferta di San Vito Lo Capo in questo sedicesimo di andata di Coppa Italia, primo appuntamento stagionale. Un Marsala con le gambe pesanti per la preparazione fisica, non riesce a farsi valere rispetto a quello che il suo organico potrebbe mettere in campo in termini di qualità, si porta in vantaggio al 4' con Carbonaro ma soprattutto grazie ad una linea offensiva che quando chiamata in causa ha sempre prodotto buone cose. Con Manfré squalificato e Ficarrotta sostituito per infortunio da un buon Galfano all'11 del primo tempo, gli azzurri hanno dovuto tenere testa al ritorno del San Vito diligentemente condotto da Mister Ignazio Chianetta, che sul finire del match, nei minuti di recupero, vedrà premiato lo sforzo riuscendo a raggiungere un ottimo pareggio grazie al rigore di Di Giorgio. Le ottime prestazioni dei due portieri, Keba e Piccioni che tolgono le castagne dal fuoco al proprio vessillo fanno apparire di facile lettura questo pareggio che invece è stato sofferto e complicato. Domenica prossima il ritorno al Nino Lombardo Angotta per giocarsi il passaggio del turno, e visto che gli spalti lilibetani sanno sostenere i propri beniamini, si attende il pubblico delle grandi occasioni.



