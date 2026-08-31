Buseto Palizzolo, la busiata fa il pieno di pubblico

31/08/2026 16:00:00

Buseto Palizzolo ha fatto il pieno nel fine settimana nel segno della busiata. Grande partecipazione per “Busiate Buseto”, la manifestazione che ha riunito la XIV Sagra della Busiata e la XXVI Mostra Mercato, trasformando ancora una volta il paese in una vetrina dei sapori e delle produzioni del territorio trapanese.

A registrare la maggiore affluenza è stata naturalmente l’Area Busiata, cuore gastronomico dell’iniziativa. Un appuntamento che ormai da anni richiama visitatori non soltanto da Buseto Palizzolo, ma da tutta la provincia di Trapani e anche da fuori.

La busiata, simbolo della tradizione trapanese

Protagonista assoluta è stata la busiata, la pasta dalla caratteristica forma elicoidale legata alla tradizione domestica del territorio e diventata uno dei simboli della gastronomia trapanese.

Ma la manifestazione non è stata soltanto una lunga tavolata. Accanto alle degustazioni, l’Area Expo ha ospitato aziende, artigiani e produttori locali, mettendo insieme agroalimentare, artigianato e promozione del territorio.

Una formula che prova così a trasformare la sagra in qualcosa di più: non soltanto mangiare bene, che comunque aiuta, ma anche raccontare Buseto Palizzolo e il suo tessuto economico.

Una manifestazione costruita dai volontari

Dietro l’organizzazione c'è soprattutto il lavoro di tanti cittadini. Anche quest'anno numerosi busetani hanno prestato gratuitamente il proprio tempo per garantire lo svolgimento della manifestazione.

Una macchina organizzativa fondata sul volontariato che, sottolineano gli organizzatori, continua a crescere di edizione in edizione.

Tre le aree allestite durante le serate: l’Area Busiata, curata dall’associazione E20 e dedicata alle degustazioni; l’Area Expo, con le eccellenze agroalimentari e artigianali; e l’Area Baby, pensata per bambini e famiglie con animazione e giochi.

Il gran finale con “Nessun Norma”

La manifestazione si è conclusa domenica 30 agosto con “Nessun Norma”, una rilettura busetana di uno dei grandi classici della cucina siciliana, preparata con melanzane, pomodoro pelato e pancetta affumicata.

Ad accompagnare l’ultima serata anche gli spettacoli: sul palco Passione Danza, il cabaret di Gianfranco Manuguerra e il concerto dei Foreway.

“Busiate Buseto” è stata organizzata dal Comune di Buseto Palizzolo, insieme all’associazione E20 e alla Pro Loco, con il sostegno del Libero Consorzio Comunale di Trapani, della Regione Siciliana – Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – e di AGESP.



