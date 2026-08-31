 La pista del Trapani-Birgi chiusa il 4 e 6 settembre: ecco perché e cosa succede ai voli

Etna, il bilancio finale di Birgi: 230 voli in più e oltre 22 mila passeggeri

Il primo bilancio era già impressionante. Quello definitivo lo è ancora di più. Tra il 7 e il 16 agosto l'aeroporto di Trapani-Birgi ha gestito 230 movimenti aerei aggiuntivi e oltre 22 mila passeggeri in più a causa...