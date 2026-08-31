La pista del Trapani-Birgi chiusa il 4 e 6 settembre: ecco perché e cosa succede ai voli
Chi deve partire o arrivare dall’aeroporto di Trapani-Birgi nei primi giorni di settembre farà bene a controllare con attenzione il proprio volo. La pista del Vincenzo Florio sarà infatti chiusa temporaneamente per lavori programmati in due diverse fasce orarie.
Lo comunica Airgest, la società che gestisce lo scalo trapanese.
Pista chiusa per dodici ore venerdì 4 settembre e domenica 6 settembre
La chiusura più importante è prevista per venerdì 4 settembre 2026, quando la pista resterà interdetta al traffico aereo dalle ore 8 alle ore 20.
Una finestra di dodici ore durante la quale non potranno essere effettuate le normali operazioni di decollo e atterraggio.
Una seconda chiusura è invece prevista per domenica 6 settembre, ma per un periodo più breve: dalle ore 8 alle ore 11.
Cosa succede ai voli
Lo stop è legato a lavori programmati sulla pista. Per i passeggeri, però, il punto decisivo riguarda naturalmente l’operativo dei voli.
Airgest precisa che eventuali cancellazioni, variazioni di orario o riprogrammazioni saranno gestite direttamente dalle singole compagnie aeree.
Non significa quindi necessariamente che tutti i voli inizialmente previsti nelle due giornate saranno cancellati: alcuni collegamenti potrebbero essere anticipati, posticipati o rimodulati dai vettori.
L'invito ai passeggeri: controllate prima di partire
Chi ha un biglietto per Trapani-Birgi venerdì 4 o domenica 6 settembre è dunque invitato a non affidarsi soltanto all’orario indicato al momento della prenotazione.
Il consiglio dell’aeroporto è di verificare lo stato aggiornato del volo direttamente con la propria compagnia aerea, soprattutto prima di mettersi in viaggio verso Birgi.
In sintesi: pista chiusa venerdì 4 settembre dalle 8 alle 20 e domenica 6 settembre dalle 8 alle 11. Per chi vola da Trapani, meglio dare un’occhiata a mail, app e comunicazioni della compagnia prima di preparare le valigie.Aeroipo
Etna, il bilancio finale di Birgi: 230 voli in più e oltre 22 mila passeggeri
Il primo bilancio era già impressionante. Quello definitivo lo è ancora di più. Tra il 7 e il 16 agosto l'aeroporto di Trapani-Birgi ha gestito 230 movimenti aerei aggiuntivi e oltre 22 mila passeggeri in più a causa...
Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...
Quando si iscrive un figlio a una scuola calcio non si sceglie soltanto dove farà allenamento. Si scelgono le persone con cui trascorrerà diverse ore della settimana, l'ambiente nel quale imparerà a stare in...
- Tp24 Tv
- RMC101
- Podcast
- Inchieste