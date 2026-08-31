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Economia

» Aeroporto di Trapani
31/08/2026 13:33:00

 La pista del Trapani-Birgi chiusa il 4 e 6 settembre: ecco perché e cosa succede ai voli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-08-2026/1788176321-0-la-pista-del-trapani-birgi-chiusa-il-4-e-6-settembre-ecco-perche-e-cosa-succede-ai-voli.jpg

Chi deve partire o arrivare dall’aeroporto di Trapani-Birgi nei primi giorni di settembre farà bene a controllare con attenzione il proprio volo. La pista del Vincenzo Florio sarà infatti chiusa temporaneamente per lavori programmati in due diverse fasce orarie.

Lo comunica Airgest, la società che gestisce lo scalo trapanese.

 

Pista chiusa per dodici ore venerdì 4 settembre e domenica 6 settembre

La chiusura più importante è prevista per venerdì 4 settembre 2026, quando la pista resterà interdetta al traffico aereo dalle ore 8 alle ore 20.

Una finestra di dodici ore durante la quale non potranno essere effettuate le normali operazioni di decollo e atterraggio.

Una seconda chiusura è invece prevista per domenica 6 settembre, ma per un periodo più breve: dalle ore 8 alle ore 11.

 

Cosa succede ai voli

Lo stop è legato a lavori programmati sulla pista. Per i passeggeri, però, il punto decisivo riguarda naturalmente l’operativo dei voli.

Airgest precisa che eventuali cancellazioni, variazioni di orario o riprogrammazioni saranno gestite direttamente dalle singole compagnie aeree.

Non significa quindi necessariamente che tutti i voli inizialmente previsti nelle due giornate saranno cancellati: alcuni collegamenti potrebbero essere anticipati, posticipati o rimodulati dai vettori.

 

L'invito ai passeggeri: controllate prima di partire

Chi ha un biglietto per Trapani-Birgi venerdì 4 o domenica 6 settembre è dunque invitato a non affidarsi soltanto all’orario indicato al momento della prenotazione.

Il consiglio dell’aeroporto è di verificare lo stato aggiornato del volo direttamente con la propria compagnia aerea, soprattutto prima di mettersi in viaggio verso Birgi.

In sintesi: pista chiusa venerdì 4 settembre dalle 8 alle 20 e domenica 6 settembre dalle 8 alle 11. Per chi vola da Trapani, meglio dare un’occhiata a mail, app e comunicazioni della compagnia prima di preparare le valigie.Aeroipo









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