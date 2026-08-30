Fishtuna 2026 a Favignana: tre giorni tra tonno, cucina, musica e mare

30/08/2026 12:52:00

Dall’11 al 13 settembre 2026 Favignana ospita una nuova edizione di Fishtuna – International Art Tourism Food Festival, la manifestazione dedicata al tonno, alla cucina siciliana, al mare e alla sostenibilità.

Il cuore dell’evento sarà Piazza Madrice, con cooking show, degustazioni, talk, musica live, cabaret, workshop e attività per adulti e bambini.

Il festival punta soprattutto sulla valorizzazione del tonno rosso, della pesca sostenibile e della cultura marinara delle Isole Egadi, mettendo insieme gastronomia, spettacolo e divulgazione.

Il programma

La manifestazione si apre venerdì 11 settembre. Alle 17.00, all’Ex Stabilimento Florio, è in programma Fishtuna Kids – “Il pesce più prezioso è quello rispettato”, laboratorio ludico-didattico a cura dell’Area Marina Protetta Isole Egadi.

Sempre l’11 settembre, in Piazza Madrice, è annunciata la presenza di Sasà Salvaggio, protagonista di uno spettacolo in chiave comica legato alla cucina, presentato come “Chef per una notte”. L’ingresso è libero.

Tra l’11 e il 12 settembre parteciperà anche Barbara Conti, influencer gastronomica, con il talk show e cooking show “Favignana come Marzamemi”.

Sabato 12 settembre spazio ai cooking show con Mariella Cascio, che presenterà “Il tonno vestito da vitello”, e con la Lady Chef Rosy Napoli, protagonista con “Amor di tonno”.

Domenica 13 settembre sarà invece la volta di Peppe Giuffrè, con il cooking show “Ops... mi è caduto il tonno sulle busiate cu l’agghia pistata”.

Nella stessa giornata Benedetta Schifano, dell’Associazione Cucina Siciliana, proporrà le “Busiate con la tunnina ammuttunata”, mentre l’ArchiCuoca Ita Galfano presenterà “Il tonno vestito da cassata siciliana”.

Fishtuna non sarà soltanto gastronomia. Il programma generale prevede anche musica live, cabaret, talk e convegni dedicati alla pesca sostenibile, alla tutela del mare e alla valorizzazione del tonno rosso, oltre ad attività outdoor, workshop e iniziative per i più piccoli.

La manifestazione si svolgerà principalmente in Piazza Madrice, mentre alcune attività saranno ospitate all’Ex Stabilimento Florio.

Per chi vuole approfittare dell’evento per trascorrere qualche giorno alle Egadi, può essere utile consultare le strutture disponibili tra i B&B a Favignana e controllare gli orari degli aliscafi per Favignana.



