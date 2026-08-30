Marsala: "Maturi... ma non troppo!". La 5^ A del Liceo Scientifico festeggia il 50° anniversario dalla maturità

30/08/2026 15:00:00

Un tuffo nel passato per rivivere la spensieratezza dei banchi di scuola, ma con la consapevolezza e la saggezza (relativa) degli anni che passano. Martedì scorso, la “mitica” classe 5ª A del Liceo Scientifico “Pietro Ruggieri” di Marsala si è riunita al Dome Hotel per celebrare un traguardo importante: il 50º Anniversario della Maturità.

L’evento, volutamente ironico e distaccato da ogni retorica, è stato battezzato con lo slogan “Maturi… ma non troppo!”. Un motto che, come hanno spiegato gli stessi organizzatori, sottolinea come la maturità sia un concetto del tutto relativo e opinabile, specialmente quando ci si ritrova dopo cinque decenni.

Nonostante il “fardello” del tempo, la reunion ha subito preso una piega travolgente e spensierata. Per una sera, i diciotto ex compagni presenti hanno deciso di ignorare le rigide regole imposte dall’età, trasformando la serata in un vortice di aneddoti esilaranti, brindisi calorosi e risate. Lontano dall’essere un incontro nostalgico, la festa ha riacceso quell’affiatamento che li contraddistingueva ai tempi del liceo.

Il momento clou della serata è stato l’ironico omaggio musicale a base di chitarra e voce, con la classica “Compagno di scuola” di Antonello Venditti. La canzone, diventata ormai un inno per intere generazioni, è stata dedicata ai quattro presenti che, come recita il celebre verso, “alla fine sono entrati in banca pure loro”.

Travolti dall’entusiasmo, prima dei saluti finali è già scattata la voglia di rivedersi: i compagni hanno infatti programmato ulteriori incontri a breve, senza attendere i canonici anniversari. “Abbiamo deciso di mettere in pratica la teoria della relatività di Einstein – scherzano gli ex alunni – che, a dire il vero, capita meglio adesso rispetto al 1976!”

Ecco l’elenco completo dei diciotto protagonisti che hanno preso parte alla serata: Francesca Bongiorno, Gianni Buscemi, Piero Canale, Antonella Fici, Rosalba Fici, Nino Frazzitta, Maria Galfano, Diego Genna, Aldo Lombardo, Angelo Marchese, Giovanni Marino, Michele Milazzo, Ilio Messina, Salvatore "Salvo" Parrinello, Gabriella Pulizzi, Paolo Ruggieri, Guido Spanò, Eugenio Tumbarello.

Un pensiero affettuoso è stato infine dedicato ai pochi assenti, con la speranza di rivederli tutti al prossimo, e più vicino, appuntamento.



