Meteo Sicilia: il caldo cala nel trapanese, l’Isola resta rovente. Allerta incendi

30/08/2026 08:38:00

Il caldo comincia finalmente ad arretrare sulla Sicilia occidentale. Oggi, domenica 30 agosto, a Trapani la massima prevista scende a 33 gradi e a Marsala si fermerà attorno ai 33-34. Ma guai a confondere una flessione con la fine dell’estate: nella Sicilia orientale sono ancora possibili 40-42 gradi, mentre la Protezione Civile regionale dichiara pericolosità incendi ALTA e fase di ATTENZIONE in tutte e nove le province siciliane.

Il tempo resterà stabile, con precipitazioni assenti o irrilevanti. Il cambiamento più interessante per il Trapanese arriverà nei primi giorni di settembre, quando soprattutto le minime cominceranno finalmente a scendere.

A Marsala temperatura attono ai 33 gradi

A Marsala alle 7 ci sono circa 26 gradi, con cielo prevalentemente soleggiato. Per oggi la previsione indica una massima di 33 gradi e una minima di 24. Domani ancora 34, poi martedì la minima dovrebbe scendere fino a 21 gradi.

Dopo i valori estremi degli ultimi giorni è una differenza che si farà sentire. Non è esattamente aria da maglioncino, ma almeno il termometro torna a frequentare numeri più civili.

Trapani, da 40 a 33 gradi i ventiquattr'ore

Il cambiamento è ancora più evidente a Trapani. Il modello WS LAM di Weather Sicily prevede oggi 27 gradi di minima e 33 di massima, contro i 40 indicati per sabato.

Non significa che tutta la Sicilia si sia rinfrescata. Anzi: per oggi sono previsti 42 gradi a Siracusa, 40 a Catania, 38 a Caltanissetta e Messina, 37 a Palermo e 36 a Ragusa.

L’aria occidentale favorisce dunque la Sicilia occidentale e contemporaneamente può accentuare il caldo sul versante ionico per effetto dei venti di caduta.

Niente pioggia in Sicilia

La Protezione Civile nazionale indica per oggi assenza di fenomeni significativi prevedibili e nessuna allerta meteo-idro.

Anche l’avviso regionale parla di precipitazioni assenti o non rilevanti.

Per Marsala e Trapani, dunque, niente temporali organizzati e niente svolta piovosa. L’ombrello può ancora aspettare settembre.

Vento, arriva Ponente e Maestrale

La ventilazione sarà invece più presente. Weather Sicily prevede nelle ore centrali un deciso rinforzo di Ponente e Maestrale, con raffiche generalmente sui 30-40 km/h, localmente superiori.

La Protezione Civile regionale parla di venti da deboli a moderati occidentali sui settori tirrenici e ionici e deboli variabili altrove.

Non risulta un’allerta ufficiale per vento forte sulla provincia di Trapani.

Mare da poco mosso a mosso

Con il rinforzo delle correnti occidentali, i mari passeranno da poco mossi a mossi, soprattutto nel pomeriggio e sui tratti maggiormente esposti.

Per Egadi e Pantelleria non vengono segnalate condizioni estreme: Weather Sicily indica, considerando tutte le isole minori, raffiche massime fino a 38,5 km/h a Ustica.

Chi deve prendere aliscafi e traghetti farà comunque bene a controllare gli aggiornamenti delle compagnie prima di partire. Il Maestrale, del resto, non consulta gli orari.

Allerta della protezione civile per rischio incendi

Oggi la Sicilia affronta il picco di una nuova e intensa ondata di calore, con temperature destinate a toccare valori estremi che superano i 43 gradi nelle aree interne e percepite fino a 42 gradi a Catania, 40 a Palermo e 39 a Messina, situazione che ha spinto la Protezione Civile a estendere l'allerta per il pericolo incendi a tutte le nove province dell'isola. Questo scenario è determinato da un campo di alta pressione nordafricano che garantisce stabilità e cielo sereno, ma che al contempo alimenta condizioni di grande secchezza, con tassi di umidità tra il 20 e il 40%, rendendo il territorio estremamente vulnerabile ai roghi. A fronte di questa emergenza immediata, il dirigente della Protezione Civile regionale, Salvo Cocina, ha lanciato un allarme che proietta le preoccupazioni verso i prossimi mesi, avvertendo che il caldo eccezionale non è solo un problema contingente, ma sta contribuendo a un pericoloso accumulo di energia nel Mar Mediterraneo, le cui temperature sono ben al di sopra delle medie stagionali. Cocina ha messo in guardia contro gli "scenari preoccupanti" che potrebbero manifestarsi in autunno, quando questa energia accumulata potrebbe scatenarsi in fenomeni meteorologici estremi, come temporali violenti, alluvioni lampo e mareggiate distruttive, richiamando l'esperienza dell'uragano Harry per sottolineare come la sola arma efficace sia la prevenzione basata su previsioni e allerta precoce, e invitando le istituzioni a tutti i livelli a prepararsi tempestivamente per fronteggiare i danni che, inevitabilmente, si ripeteranno su case e infrastrutture situate in aree a rischio idrogeologico e costiero.





Incendi: allerta alta anche a Trapani

È il punto più delicato della giornata. L’avviso n. 188 del 29 agosto, valido per oggi, assegna pericolosità ALTA e fase di ATTENZIONE a tutte le province siciliane, Trapani compresa.

La Protezione Civile spiega che con questo livello le condizioni meteorologiche e l’umidità della vegetazione possono favorire incendi di intensità molto elevata e propagazione estremamente veloce.

Dunque il calo termico nel Trapanese non deve abbassare la guardia nelle campagne e nelle aree boschive.

Ondate di calore, bollino rosso in tre città

Resta molto pesante anche il quadro sanitario. Per oggi il Ministero della Salute assegna livello 3, rosso, a Catania, Messina e Palermo.

Le temperature massime percepite previste sono 42 gradi a Catania, 40 a Palermo e 39 a Messina.

Marsala e Trapani non fanno parte delle città monitorate da questo specifico sistema nazionale, quindi non è corretto attribuire loro un bollino ufficiale.

Lunedì ancora caldo, da martedì notti più fresche

Lunedì 31 agosto a Marsala sono previsti circa 34 gradi, con tempo ampiamente soleggiato. Weather Sicily prevede ancora caldo intenso soprattutto sulla Sicilia centro-orientale e meridionale, con punte oltre i 38-40 gradi.

Il cambiamento più percepibile sulla costa occidentale arriverà da martedì 1 settembre. A Marsala le massime resteranno sui 33-34 gradi, ma le minime scenderanno verso i 21-22.

Ed è probabilmente questo il vero segnale della nuova fase: non tanto giornate improvvisamente fresche, quanto notti finalmente meno tropicali.

Nei giorni successivi il quadro dovrebbe restare stabile, con massime a Marsala attorno ai 33-34 gradi almeno fino a venerdì. Le proiezioni vedono una maggiore possibilità di instabilità dal prossimo fine settimana, ma a quella distanza è ancora presto per trasformarla in una promessa.

In sintesi: il grande caldo molla la presa sul Trapanese da oggi, il calo diventa più gradevole soprattutto nelle ore notturne da martedì, mentre la Sicilia orientale resterà ancora rovente per almeno 24-48 ore.

Agosto se ne va domani. Questa volta sembra aver ricevuto il messaggio.



