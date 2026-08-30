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» L'Alfiere
30/08/2026 22:00:00

Il masochismo del Pd, da Bonaccini alle panchine di Marsala

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-08-2026/il-masochismo-del-pd-da-bonaccini-alle-panchine-di-marsala-450.jpg

Il masochismo del Pd, a ogni livello. Stefano Bonaccini, presidente del partito ed europarlamentare, ha espresso un’idea sugli elettori che ha suscitato polemiche a iosa. A margine di un evento ad Albenga ha fatto questa riflessione: “Il voto al primo e secondo Trump, il voto per la Brexit qualche anno fa, il voto in Germania a destra, quello alla Le Pen, quello in Italia, prima alla Meloni e a Salvini, oggi forse a Vannacci, è un voto che vede in maniera maggioritaria il voto di chi ha poco studiato, di chi vive nelle aree interne o nelle periferie delle città, di chi sta peggio economicamente”.

 

Apriti cielo, la destra è insorta, con in testa la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, che ha accusato il presidente del Pd di snobismo.

“In una illuminata lezione, Stefano Bonaccini ci spiega che milioni di italiani votano a destra perché hanno studiato poco. L’abbiamo già sentita. Quelli che votano per loro sono cittadini colti, consapevoli e intelligenti, mentre quelli che votano per noi sarebbero ignoranti da compatire, quando non da rieducare. Forse dovrebbe prendere in considerazione un’ipotesi più semplice: quegli italiani, indipendentemente dalle scuole che hanno frequentato, hanno studiato sulla loro pelle le conseguenze delle politiche della sinistra. 

 

Hanno visto città meno sicure, confini senza controllo, periferie dimenticate e lezioni di morale impartite da chi pretende di spiegare agli altri come devono vivere, come devono votare e come devono pensare. Quegli italiani votano a destra perché noi non chiediamo loro quanti titoli di studio abbiano prima di ascoltarli. Li rispettiamo. Ed è forse proprio questo rispetto che Bonaccini e una certa sinistra, nonostante le molte sconfitte, non hanno ancora studiato abbastanza”.

Bonaccini ha replicato con un “must”: la riflessione è stata estrapolata da un’analisi più ampia, di critica al centrosinistra, che non ascolta più le istanze delle comunità ai margini della società.

 

Con il beneficio del dubbio sull’analisi dell’elettorato, farla pubblicamente in un contesto facilmente manipolabile è autolesionismo allo stato puro.

Ma il masochismo spesso è una cifra esistenziale del Pd. Un paradigma si è avuto anche a Marsala, allorquando la sindaca ha rimosso le panchine a piazza Matteotti: la segretaria comunale ne ha chiesto la ricollocazione, ma l’assessore del partito ha votato favorevolmente la deliberazione di rimozione.

 

Vittorio Alfieri









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