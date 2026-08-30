Silvana Saguto lascia il carcere: l'ex giudice va ai domiciliari

30/08/2026 12:00:00

Silvana Saguto lascia il carcere di Rebibbia e va agli arresti domiciliari. L'ex presidente della sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Palermo potrà scontare a casa la pena residua, dopo la decisione del Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Saguto, radiata dalla magistratura, ha superato i 70 anni e, secondo quanto riportato, le sue condizioni di salute sono state ritenute incompatibili con la permanenza in carcere. La misura dei domiciliari è al momento provvisoria, in attesa della decisione del Tribunale di Sorveglianza di Palermo, competente sul caso.

L'ex giudice era stata arrestata il 20 ottobre 2023 e condotta nel carcere di Rebibbia dopo la condanna definitiva a sette anni e dieci mesi per una parte dei reati contestati nell'inchiesta sulla gestione dei beni sequestrati e confiscati alla mafia.

Nel procedimento erano finiti sotto accusa il sistema di incarichi e la gestione dei patrimoni sottoposti a misura di prevenzione. La Cassazione aveva disposto un nuovo giudizio per alcuni capi d'imputazione, mentre per altri la condanna era diventata definitiva.

Saguto aveva già ottenuto un permesso di lavoro che le consentiva di uscire dal carcere durante il giorno. Adesso potrà rimanere nella propria abitazione ai domiciliari, in attesa della nuova decisione dei giudici di sorveglianza.



