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» Dai Comuni
30/08/2026 06:00:00

Violenza sulle donne, a Marsala arriva la "Valigia di Salvataggio"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-08-2026/violenza-sulle-donne-a-marsala-arriva-la-valigia-di-salvataggio-450.jpg

Un supporto concreto e immediato per le donne che decidono di sottrarsi al dramma della violenza domestica e che, allontanandosi da situazioni di grave e imminente pericolo, si ritrovano prive dell'essenziale. La Giunta comunale di Marsala ha approvato, nell'ultima seduta del 26 agosto (delibera n. 399), l'adesione all'iniziativa "Valigia di Salvataggio", dando il via libera alle linee guida del Protocollo d'intesa.

 

Una rete territoriale per l'emergenza e l'accoglienza

Il progetto nasce su proposta dell'ASD Fenici Rugby Marsala APS ETS ed è promosso in stretta collaborazione con l'associazione Salvabebè/Salvamamme.

La rete di tutela coinvolge, oltre al Comune di Marsala e alla società sportiva promotrice, anche la Questura di Trapani e l'associazione Il Rumore delle Idee.

 

Cosa contiene il kit

La "Valigia di Salvataggio" consiste nella fornitura immediata di kit contenenti beni di prima necessità — abbigliamento, prodotti per l'igiene personale e altri generi essenziali — destinati alle donne e agli eventuali figli minori nel momento in cui sono costretti ad abbandonare in fretta la propria abitazione per sfuggire al maltrattante.

Oltre alla consegna dei kit, il protocollo prevede percorsi condivisi di informazione, sensibilizzazione, formazione e un costante raccordo tra le forze dell'ordine e le realtà del Terzo settore.

 

La delibera di Giunta e i prossimi passi

Presieduta dal vicesindaco Salvatore Vullo, la Giunta ha accolto la proposta del Settore Servizi alla Persona. L'atto approvato definisce gli indirizzi politico-amministrativi del Comune.

L'adesione avverrà a costo zero per le casse comunali: il provvedimento, infatti, non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio dell'Ente.

La gestione operativa passerà adesso al dirigente del Settore Servizi alla Persona. Prima della firma definitiva del Protocollo, gli uffici comunali definiranno nel dettaglio le procedure organizzative e le garanzie in materia di privacy e tutela dei dati personali, avvalendosi del supporto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ente, considerata la particolare delicatezza delle informazioni trattate.

Una volta sottoscritto l'accordo, il piano operativo sarà condiviso con la Polizia Locale, le Forze dell'Ordine, l'ASP di Trapani, i presìdi di pronto soccorso e i centri antiviolenza, così da rendere la rete di aiuto immediatamente accessibile ed efficace per chiunque ne abbia bisogno.

 

Le associazioni

Tra i soggetti coinvolti figurano associazioni da tempo vicine alla sindaca Andreana Patti. In particolare i Fenici Rugby, impegnati da anni in un'importante attività di volontariato nel quartiere popolare di via Istria, anche durante le precedenti amministrazioni.

Fa parte della rete anche Il Rumore delle Idee, associazione di cui fanno parte Antonella Milazzo e Giuliana Zerilli, entrambe tra le prime sostenitrici della candidatura di Andreana Patti.

 









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