Trapani, fuga di gas in una palazzina del centro: intervengono i Vigili del Fuoco
Paura ieri sera nel centro storico di Trapani per una fuga di gas all'interno di una palazzina di Largo Franchì.
L'allarme è scattato al quinto piano dell'edificio, nel quale sono presenti anche alcuni bed and breakfast. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno effettuato le verifiche necessarie e provveduto alla messa in sicurezza dell'area. La palazzina è stata evacuata. Sul posto anche un'ambulanza del 118 ad assistere una persona che ha accusato un malone per le esalazioni di gas.
In Largo Franchì sono arrivate anche due volanti della Polizia di Stato e la Polizia Locale, impegnate a presidiare la zona durante le operazioni.
La situazione è stata infine riportata sotto controllo e l'area è stata messa in sicurezza.
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