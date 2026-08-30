Castellammare, incendio al Belvedere: ore di lavoro per domare le fiamme
Paura questa mattina a Castellammare del Golfo per un incendio divampato nella zona del Belvedere. Sul posto sono intervenuti uomini e mezzi del Corpo Forestale del locale distaccamento, impegnati per alcune ore prima di riuscire a circoscrivere e domare le fiamme.
L'intervento degli uomini dell'antincendio ha consentito di evitare che il rogo si propagasse ulteriormente, in una giornata particolarmente delicata per tutta la Sicilia a causa delle temperature elevate e del forte rischio incendi.
Quello di Castellammare arriva infatti dopo 24 ore infernali per l'Isola, con decine di incendi che hanno impegnato senza sosta squadre a terra e mezzi aerei. Ieri i roghi hanno interessato diverse province, dal Trapanese al Palermitano, dall'Agrigentino al Nisseno fino al Messinese. In alcuni casi le fiamme hanno minacciato abitazioni e strutture turistiche, rendendo necessarie evacuazioni precauzionali.
Anche oggi, domenica 30 agosto, resta alta l'attenzione. La Protezione civile regionale ha indicato pericolosità alta e livello di attenzione per il rischio incendi in tutte e nove le province siciliane, con una situazione particolarmente critica nelle aree interne.
Il caldo continua infatti a essere estremo.
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