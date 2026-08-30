Anche a Trapani la campagna "Questa sera guido io"
Ha fatto tappa a Trapani la campagna di sensibilizzazione “Questa sera guido io”, per diffondere su tutto il territorio nazionale il messaggio della sicurezza stradale e della prevenzione direttamente nei luoghi del divertimento estivo.
Nei locali e negli stabilimenti balneari aderenti, la Polizia di Stato, insieme alla Fondazione ANIA, al SILB FIBE, al SIB FIPE e FederBalneari Italia, ha incontrato i ragazzi per promuovere comportamenti responsabili e consapevolezza al volante.
Gli operatori della Polizia Stradale sono stati a disposizione dei giovani per confrontarsi sui pericoli connessi alla guida dopo il consumo di alcol e sull’importanza di accertare sempre le proprie condizioni psicofisiche prima di mettersi al volante, offrendo etilometri monouso per affrontare con consapevolezza il viaggio di ritorno.
Il protagonista dell’iniziativa è ancora una volta il “guidatore designato”, il compagno di serata che sceglie di non bere alcolici, assumendo l’impegno di riportare gli amici a casa in sicurezza. Un gesto di grande responsabilità che la campagna intende premiare attraverso la distribuzione di drink analcolici e ingressi omaggio nei locali aderenti, oltre alla possibilità di partecipare ai corsi di guida sicura offerti dalla Fondazione ANIA.
Alla prevenzione nei luoghi del divertimento si è affiancata l’attività di controllo da parte della Polizia Stradale, con particolare attenzione al contrasto della guida in stato di ebbrezza o dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti.
Con “Questa sera guido io” il divertimento incontra la responsabilità, perché scegliere consapevolmente non significa rinunciare alla serata, ma vuol dire renderla possibile.
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