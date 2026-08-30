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» Calcio
30/08/2026 20:55:00

Il Trapani non si ferma più: superato pure l'Athletic Palermo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-08-2026/1788116048-0-il-trapani-non-si-ferma-piu-superato-pure-athletic-palermo.jpg

Vincere aiuta a vincere e il Trapani di questa stagione sembra averlo capito.

I granata di Salvatore Aronica conquistano la seconda vittoria in altrettante partite ufficiali, superando 3-2 in trasferta l’Athletic Club Palermo in Coppa Italia di Serie D, procedendo il loro cammino nella competzione.

 

La partita è stata giocata allo stadio Antonino Cardinale di Capaci, senza i tifosi granata. La Prefettura di Palermo aveva infatti disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Trapani per ragioni di ordine e sicurezza pubblica.

A partire meglio sono i padroni di casa, che riescono a portarsi in vantaggio. Il Trapani, però, non si scompone e nel finale del primo tempo trova il pareggio.

A rimettere la gara in equilibrio è Sar, che dal dischetto trasforma il calcio di rigore dell’1-1. 

Nella ripresa cambia l’atteggiamento dei granata, che rientrano in campo con maggiore determinazione e riescono a ribaltare il risultato. A firmare il 2-1 è Valenti, completando la rimonta dopo l’iniziale vantaggio palermitano.

La partita resta aperta e regala ancora gol ed emozioni con il momentaneo 2-2 dei nerorosa e poi con il definitivo 3-2 in favore del Trapani con Sasa elli.

 Per la formazione di Aronica arriva così un altro successo dopo quello ottenuto domenica scorsa contro il Ragusa ai calci di rigore.

Due partite ufficiali e due vittorie per i granata, che continuano il loro percorso in Coppa Italia e mettono minuti nelle gambe in vista dell’inizio del campionato, la settimana prossima al Velodromo di Palermo contro la Vibonese.



Calcio | 2026-08-30 20:55:00
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