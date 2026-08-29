Trapani, alla Lega Navale il convegno delle societa sportive centenarie siciliane

29/08/2026 12:00:00

Lo sport non è soltanto classifiche, medaglie e risultati. È anche memoria, inclusione, responsabilità sociale e capacità di costruire comunità. Saranno questi i temi al centro del 3° Convegno Regionale UNASCI delle Associazioni Sportive Centenarie della Sicilia, in programma sabato 29 settembre 2026, dalle 15 alle 19, nella sede della Lega Navale Italiana di Trapani 1900, al Lazzaretto.

Il titolo scelto per l'incontro è “Sport, Etica, Inclusione Sociale, Impiantistica e Sostenibilità”. Un programma ampio, insomma, perché oggi parlare di sport significa inevitabilmente parlare anche di giovani, disabilità, strutture pubbliche e risorse economiche.

La Lega Navale di Trapani tra le società storiche della Sicilia

L’iniziativa è promossa da Natale Spezia, delegato regionale UNASCI Sicilia, con la collaborazione organizzativa della Lega Navale Italiana di Trapani, presieduta da Piero Culcasi, e sotto l’egida dell’UNASCI nazionale, guidata da Bruno Gozzelino.

Per la sezione trapanese della Lega Navale l’appuntamento ha anche un particolare valore simbolico. Fondata nel 1900, la LNI Trapani è infatti una delle nove associazioni sportive centenarie siciliane affiliate all’UNASCI, mentre sono venticinque, complessivamente, le società con più di cento anni di storia censite nell’Isola.

L'obiettivo del convegno è anche quello di allargare questa rete.

«Auspico che il convegno possa favorire l’adesione di altre società sportive centenarie all’UNASCI», sottolinea il presidente nazionale Bruno Gozzelino, annunciando la propria presenza a Trapani insieme ad altri dirigenti nazionali.

L’UNASCI è un’associazione benemerita riconosciuta dal CONI e si occupa della tutela e della valorizzazione del patrimonio storico, sportivo e culturale delle società sportive italiane che hanno superato il secolo di attività.

Giovani, disabilità e impianti: i temi del convegno

Dopo i saluti delle autorità civili e sportive, il programma prevede quattro interventi.

Elena Avellone, delegata provinciale del CONI di Trapani, parlerà dello sport come strumento di riscatto sociale e di prevenzione del disagio giovanile.

Valeria Ferranti, delegata provinciale CIP Trapani, affronterà invece il tema di disabilità, accessibilità e sviluppo degli sport paralimpici, con particolare attenzione alle pari opportunità.

Spazio anche alla questione, sempre delicata, delle risorse economiche. Gianluca D’Antoni, dell’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, illustrerà le opportunità di finanziamento rivolte agli enti pubblici e alle società sportive.

A chiudere il quadro sarà Andrea Genco, assessore allo Sport del Comune di Trapani, con un intervento sulle condizioni e sulla sostenibilità dell’impiantistica sportiva.

Un tema particolarmente concreto: perché si può parlare a lungo di funzione sociale dello sport, ma senza palestre, campi e impianti adeguati anche le migliori intenzioni rischiano di restare sedute in panchina.

Culcasi: “Un confronto tra le realtà storiche dello sport”

La Lega Navale di Trapani punta a trasformare il convegno in un'occasione di confronto tra le associazioni che da decenni, e in alcuni casi da oltre un secolo, rappresentano lo sport siciliano.

«Per noi mettere a disposizione la nostra sede per il Convegno Regionale UNASCI è un modo di restituire alla rete delle associazioni sportive centenarie siciliane l’esperienza di un sodalizio che da oltre un secolo affianca la città nella promozione dello sport e dei valori che esso reca con sé», afferma il presidente Piero Culcasi.

Il convegno gode del patrocinio della Regione Siciliana e del sostegno del CONI Sicilia.

L'appuntamento è dunque per sabato 26 settembre al Lazzaretto di Trapani, in una sede che porta con sé oltre un secolo di storia sportiva e associativa della città.



