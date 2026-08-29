Marsala, si è spento il dottor Leonardo Spanò

29/08/2026 19:08:00

Circondato dall'affetto dei suoi cari si è spento il Dott. Leonardo Spanò, esempio di bonta', rettitudine e amorevole dedizione alla famiglia e al lavoro.



Ne danno il triste annunzio la moglie, i figli Francesca con Agostino e Vitalba, Giovanni con Giusy.



I funerali si terranno lunedì 31 Agosto alle 12:30 nella Chiesa Madre di Marsala.



Dopo la cerimonia si proseguirà per il cimitero di Petrosino.



Il servizio funebre è curato da Ragona e D'Antoni.