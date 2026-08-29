Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
29/08/2026 11:16:00

Castelvetrano dice addio a Giuseppe Frosina: protagonista della vita politica e sociale della città

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-08-2026/castelvetrano-dice-addio-a-giuseppe-frosina-protagonista-della-vita-politica-e-sociale-della-citta-450.jpg

 

Lutto a Castelvetrano per la scomparsa di Giuseppe Frosina. Volto noto e rispettato dell’attivismo locale, è mancato all’improvviso a Rimini, città che negli ultimi tempi lo accoglieva per stare vicino alla figlia. Come riporta Castelvetrano News, a segnare il cordoglio non è solo la perdita di un uomo, ma la fine di un'era politica e sociale che lui aveva contribuito a costruire con passione.

 

Nato il 27 aprile 1949, Frosina aveva scelto la professione di informatore medico-scientifico, ma la sua vera vocazione è stata sempre la militanza. La stessa fonte ricorda il suo ruolo di spicco nelle file del Partito Comunista, dove maturò una leadership riconosciuta, tanto da essere chiamato a far parte del comitato di gestione dell’ospedale cittadino. Un incarico che lo vide impegnato in prima linea nella tutela della sanità pubblica, senza mai rinunciare al suo spirito critico.

Pur restando affine al centrosinistra, l’articolo di Castelvetrano News sottolinea come Frosina non abbia mai ritenuto necessario il tesseramento al Partito Democratico, preferendo mantenere una posizione autonoma e, a tratti, decisamente più radicale rispetto alla linea ufficiale. Una scelta di coerenza che gli amici e i compagni di strada gli hanno sempre riconosciuto, ritrovando in lui un interlocutore scomodo ma sincero.

 

Oltre alla politica, il suo cuore batteva per Triscina. Qui, come racconta il servizio, Frosina fu tra gli animatori di un’iniziativa destinata a fare la storia del divertimento locale: l’apertura della discoteca Champ 80, nata dalla voglia di un gruppo di amici di regalare ai giovani un punto d’incontro e di svago. Un sogno condiviso che divenne presto un simbolo per l’intera borgata.

 

A distanza di anni, chi lo ha incrociato nelle assemblee, nei dibattiti o semplicemente per strada, lo descrive oggi come un uomo dalle convinzioni granitiche, sempre vigile sulle sorti del territorio. La sua eredità non è fatta di tessere o poltrone, ma di quella presenza costante e appassionata che ha attraversato cinque decenni di storia castelvetranese, lasciando un vuoto difficile da colmare.