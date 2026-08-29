Castelvetrano dice addio a Giuseppe Frosina: protagonista della vita politica e sociale della città

29/08/2026 11:16:00

Lutto a Castelvetrano per la scomparsa di Giuseppe Frosina. Volto noto e rispettato dell’attivismo locale, è mancato all’improvviso a Rimini, città che negli ultimi tempi lo accoglieva per stare vicino alla figlia. Come riporta Castelvetrano News, a segnare il cordoglio non è solo la perdita di un uomo, ma la fine di un'era politica e sociale che lui aveva contribuito a costruire con passione.

Nato il 27 aprile 1949, Frosina aveva scelto la professione di informatore medico-scientifico, ma la sua vera vocazione è stata sempre la militanza. La stessa fonte ricorda il suo ruolo di spicco nelle file del Partito Comunista, dove maturò una leadership riconosciuta, tanto da essere chiamato a far parte del comitato di gestione dell’ospedale cittadino. Un incarico che lo vide impegnato in prima linea nella tutela della sanità pubblica, senza mai rinunciare al suo spirito critico.

Pur restando affine al centrosinistra, l’articolo di Castelvetrano News sottolinea come Frosina non abbia mai ritenuto necessario il tesseramento al Partito Democratico, preferendo mantenere una posizione autonoma e, a tratti, decisamente più radicale rispetto alla linea ufficiale. Una scelta di coerenza che gli amici e i compagni di strada gli hanno sempre riconosciuto, ritrovando in lui un interlocutore scomodo ma sincero.

Oltre alla politica, il suo cuore batteva per Triscina. Qui, come racconta il servizio, Frosina fu tra gli animatori di un’iniziativa destinata a fare la storia del divertimento locale: l’apertura della discoteca Champ 80, nata dalla voglia di un gruppo di amici di regalare ai giovani un punto d’incontro e di svago. Un sogno condiviso che divenne presto un simbolo per l’intera borgata.

A distanza di anni, chi lo ha incrociato nelle assemblee, nei dibattiti o semplicemente per strada, lo descrive oggi come un uomo dalle convinzioni granitiche, sempre vigile sulle sorti del territorio. La sua eredità non è fatta di tessere o poltrone, ma di quella presenza costante e appassionata che ha attraversato cinque decenni di storia castelvetranese, lasciando un vuoto difficile da colmare.