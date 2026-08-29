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Cronaca

» Piccole Storie
29/08/2026 12:38:00

Castelvetrano, trova un portafoglio con 500 euro e lo porta ai Carabinieri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-08-2026/castelvetrano-trova-un-portafoglio-con-500-euro-e-lo-porta-ai-carabinieri-450.jpg

 

Trova un portafoglio con dentro documenti, carte di pagamento e circa 500 euro in contanti e, senza esitazione, lo consegna ai Carabinieri. È accaduto nei giorni scorsi a Castelvetrano, dove il gesto di una cittadina ha permesso a una turista francese di recuperare tutto ciò che aveva smarrito.

 

La donna aveva trovato il portafoglio nei pressi di una stazione di servizio e si è quindi presentata alla Stazione dei Carabinieri di Castelvetrano per consegnarlo.

Dai documenti presenti all'interno, i militari sono riusciti a risalire alla proprietaria: una turista francese che soggiornava in una struttura ricettiva di Marinella di Selinunte.

Rintracciata e invitata in caserma, la turista ha potuto verificare che non mancava nulla: né i documenti, né le carte, né i circa 500 euro in contanti.

 

La donna, emozionata, ha ringraziato la cittadina che aveva ritrovato il portafoglio e i Carabinieri. Oltre al denaro, a preoccuparla era soprattutto la perdita dei documenti personali, indispensabili anche per poter fare ritorno in Francia.

 

Un piccolo episodio di onestà e senso civico, conclusosi nel migliore dei modi.









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