Castelvetrano, trova un portafoglio con 500 euro e lo porta ai Carabinieri
Trova un portafoglio con dentro documenti, carte di pagamento e circa 500 euro in contanti e, senza esitazione, lo consegna ai Carabinieri. È accaduto nei giorni scorsi a Castelvetrano, dove il gesto di una cittadina ha permesso a una turista francese di recuperare tutto ciò che aveva smarrito.
La donna aveva trovato il portafoglio nei pressi di una stazione di servizio e si è quindi presentata alla Stazione dei Carabinieri di Castelvetrano per consegnarlo.
Dai documenti presenti all'interno, i militari sono riusciti a risalire alla proprietaria: una turista francese che soggiornava in una struttura ricettiva di Marinella di Selinunte.
Rintracciata e invitata in caserma, la turista ha potuto verificare che non mancava nulla: né i documenti, né le carte, né i circa 500 euro in contanti.
La donna, emozionata, ha ringraziato la cittadina che aveva ritrovato il portafoglio e i Carabinieri. Oltre al denaro, a preoccuparla era soprattutto la perdita dei documenti personali, indispensabili anche per poter fare ritorno in Francia.
Un piccolo episodio di onestà e senso civico, conclusosi nel migliore dei modi.
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