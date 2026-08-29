Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi, partecipazione e territorio

29/08/2026 10:00:00

CONTENUTO SPONSORIZZATO. Musica, spettacolo, cultura, tradizioni e piazze vissute. Petrosino di Mare e di Vino 2026 continua ad accompagnare l’estate petrosilena con una programmazione che, da luglio, ha già regalato al territorio serate di grande partecipazione e che proseguirà fino a settembre con nuovi appuntamenti.



Cuore pulsante di molte iniziative è Piazza Biscione, diventata di volta in volta teatro, arena musicale e luogo di incontro. Dalla grande partecipazione registrata per Uccio De Santis alle tre serate del Festival Internazionale della Canzone Italiana “Voci dal Mediterraneo”, passando per il Vasco Rock Show, il teatro, la musica, gli appuntamenti per le famiglie, le sagre e le numerose iniziative promosse dalle associazioni locali.



Una programmazione volutamente eterogenea, pensata per coinvolgere pubblici e generazioni differenti e, allo stesso tempo, valorizzare i luoghi, le realtà associative e le energie del territorio.



Non solo intrattenimento, dunque, ma occasioni per ritrovarsi e vivere gli spazi della comunità. «Serate come queste restituiscono alla piazza la sua funzione più autentica: essere un luogo vivo, condiviso, capace di unire le persone», sottolinea il sindaco Giacomo Anastasi.



E mentre agosto continua tra nuovi appuntamenti, fatti di musica e cultura, lo sguardo è già rivolto agli ultimi eventi di Agosto, tra cui Petrosino Canta la Vita e la sagra del pescato.



Ma l'estate petrosilena ha ancora molto da raccontare. Dopo gli appuntamenti di agosto, la programmazione proseguirà fino al gran finale del 18, 19 e 20 settembre con la Sagra dell’Uva e del Vino, una delle manifestazioni di punta dell’intera stagione, dedicata a uno dei simboli più autentici dell’identità e della tradizione del territorio.



Tre giornate che chiuderanno idealmente il viaggio di Petrosino di Mare e di Vino 2026, riportandolo proprio lì dove tutto trova le proprie radici: nel territorio, nelle sue tradizioni e nel piacere di viverle insieme.



Il bilancio, dunque, può aspettare, in quanto l’estate petrosilena non è ancora un ricordo.



Petrosino di Mare e di Vino 2026 è ancora un’estate tutta da vivere.



(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il Comune di Petrosino. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it)



