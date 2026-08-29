Meteo in Sicilia: oggi ancora una giornata nella morsa del calore 

29/08/2026 07:33:00

Il caldo comincia a perdere qualche colpo, ma oggi, sabato 29 agosto, non è ancora il giorno della svolta. La Sicilia resta sotto l’influenza dell’aria subtropicale e in provincia di Trapani il termometro può ancora raggiungere valori molto elevati: il modello WS-LAM indica fino a 40 gradi a Trapani, mentre per Marsala le diverse elaborazioni oscillano tra 36 e 40 gradi.

E c’è un dato da non sottovalutare: la Protezione Civile regionale porta oggi la provincia di Trapani a pericolosità incendi ALTA e fase di ATTENZIONE. Pioggia praticamente assente, vento in rinforzo nel corso della giornata e temperature che inizieranno a scendere in maniera più percepibile da domenica.

Trapani, ancora possibili 40 gradi

Il caldo resta intenso su tutta l’Isola. Secondo WS-LAM, oggi tutti e nove i capoluoghi siciliani supereranno i 35 gradi: Agrigento 42, Caltanissetta 41, Trapani 40, Messina 39, Ragusa 38, Enna e Siracusa 37, Catania 36 e Palermo 35.

In provincia di Trapani le differenze locali saranno notevoli: Custonaci può raggiungere i 40 gradi, mentre anche Alcamo e diversi centri dell’interno resteranno su valori molto elevati.

Non è dunque ancora il momento di dichiarare conclusa l’ondata di calore. Agosto vuole evidentemente essere accompagnato alla porta di persona.

Marsala, caldo ma la discesa è vicina

A Marsala alle 7 del mattino ci sono circa 25 gradi, con cielo prevalentemente nuvoloso. Le previsioni indicano una giornata ancora molto calda: il quadro più recente dà una massima attorno ai 36 gradi, mentre alcune elaborazioni locali ad alta risoluzione spingono il valore più in alto.

Il dato più interessante è però quello di domani: domenica la massima a Marsala dovrebbe scendere verso i 34 gradi, con un’ulteriore diminuzione delle minime nei primi giorni di settembre.

Pioggia, nessuna allerta in Sicilia

Sul fronte delle precipitazioni il quadro resta tranquillo.

Il bollettino della Protezione Civile nazionale per oggi concentra le allerte per temporali sul Nord Italia. La Sicilia non compare tra le regioni interessate da criticità per pioggia o temporali.

Anche la Protezione Civile siciliana prevede precipitazioni assenti o non rilevanti.

Vento in aumento, ma senza allerta

La Protezione Civile regionale prevede venti da deboli a moderati, prevalentemente occidentali.

A Marsala le elaborazioni locali indicano però un rinforzo durante la giornata, con raffiche che possono raggiungere circa 50 km/h da ovest-nord-ovest.

Non risulta comunque un’allerta di Protezione Civile per vento forte sulla provincia di Trapani.

Mare, condizioni in graduale cambiamento

Il rinforzo delle correnti occidentali potrà rendere il mare più vivace soprattutto lungo le coste maggiormente esposte e attorno alle Egadi.

Non emergono condizioni di burrasca, ma per chi deve raggiungere Favignana, Levanzo, Marettimo o Pantelleria è consigliabile controllare i bollettini marini e gli aggiornamenti delle compagnie prima della partenza.

Incendi, Trapani passa ad allerta alta

È probabilmente la notizia più importante della giornata.

L’avviso n. 187 della Protezione Civile regionale, emesso il 28 agosto e valido da oggi, assegna alla provincia di Trapani pericolosità incendi ALTA e fase operativa di

La stessa situazione riguarda Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina e Palermo. Ragusa e Siracusa restano invece a pericolosità media e preallerta.

Con pericolosità alta, spiega la Protezione Civile, le condizioni meteorologiche e la secchezza della vegetazione possono favorire incendi con intensità molto elevata e propagazione estremamente veloce.

Ondate di calore, bollino rosso nelle tre città monitorate

Anche sul fronte sanitario la situazione resta pesante.

Per oggi il Ministero della Salute assegna livello 3, rosso, a Catania, Messina e Palermo. Le temperature massime percepite previste sono rispettivamente 42, 40 e 39 gradi. Il livello 3 resterà in vigore anche domenica.

Trapani e Marsala non fanno parte delle città monitorate da questo specifico sistema nazionale: non è quindi corretto attribuire loro un bollino ufficiale.

Quando cambia davvero? Da domenica

Il cambiamento significativo comincia domenica 30 agosto.

A Marsala la massima dovrebbe scendere attorno ai 34 gradi, valore previsto anche lunedì 31 e martedì 1 settembre. Le minime, soprattutto, inizieranno a diminuire: dai 27 gradi di oggi verso i 23 di lunedì e 21 di martedì.

Mercoledì e giovedì le massime dovrebbero mantenersi attorno ai 33-34 gradi, mentre venerdì 4 settembre si potrebbe scendere verso i 32.

Dunque niente crollo improvviso del termometro: il caldo arretra gradualmente da domenica e diventa più sopportabile nei primi giorni di settembre.

Dopo una settimana passata a discutere di 40 gradi, ritrovare i 32 sembrerà quasi un anticipo d’autunno. Quasi.



