Nove chili di droga nel freezer e nella cesta dei panni: arrestato dai carabinieri
Nove chili di hashish nel freezer, altra droga nascosta nella cesta della biancheria sporca. Non proprio i posti più originali del mondo, soprattutto quando a bussare alla porta arrivano i carabinieri accompagnati dal cane antidroga.
A Palermo i militari della stazione di San Filippo Neri hanno arrestato un uomo di 35 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti.
Oltre 115 panetti di hashish
Nel corso della perquisizione i carabinieri, grazie anche al fiuto del cane antidroga, hanno trovato circa nove chili di hashish e 200 grammi di cocaina.
La droga era suddivisa in oltre 115 panetti, nascosti in parte all’interno di un freezer e in parte nella cesta utilizzata per la biancheria sporca.
Sequestrati contanti e un quaderno con nomi e cifre
Durante il controllo sono stati sequestrati anche 1.750 euro in contanti e un quaderno sul quale erano annotati nomi e cifre. Elementi che saranno adesso esaminati dagli investigatori per ricostruire l’eventuale rete di distribuzione dello stupefacente.
Il 35enne è stato arrestato e trasferito nel carcere Pagliarelli di Palermo, dove resta in attesa dell’udienza di convalida.
La droga e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.
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