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Cronaca

» Lotta alla droga
29/08/2026 13:00:00

Nove chili di droga nel freezer e nella cesta dei panni: arrestato dai carabinieri

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-08-2026/nove-chili-di-droga-nel-freezer-e-nella-cesta-dei-panni-arrestato-dai-carabinieri-450.jpg

Nove chili di hashish nel freezer, altra droga nascosta nella cesta della biancheria sporca. Non proprio i posti più originali del mondo, soprattutto quando a bussare alla porta arrivano i carabinieri accompagnati dal cane antidroga.

A Palermo i militari della stazione di San Filippo Neri hanno arrestato un uomo di 35 anni, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti.

 

Oltre 115 panetti di hashish

Nel corso della perquisizione i carabinieri, grazie anche al fiuto del cane antidroga, hanno trovato circa nove chili di hashish e 200 grammi di cocaina.

La droga era suddivisa in oltre 115 panetti, nascosti in parte all’interno di un freezer e in parte nella cesta utilizzata per la biancheria sporca.

 

Sequestrati contanti e un quaderno con nomi e cifre

Durante il controllo sono stati sequestrati anche 1.750 euro in contanti e un quaderno sul quale erano annotati nomi e cifre. Elementi che saranno adesso esaminati dagli investigatori per ricostruire l’eventuale rete di distribuzione dello stupefacente.

Il 35enne è stato arrestato e trasferito nel carcere Pagliarelli di Palermo, dove resta in attesa dell’udienza di convalida.

La droga e il materiale rinvenuto sono stati posti sotto sequestro.









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