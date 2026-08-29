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» Lavoro
29/08/2026 17:30:00

Emergenza caldo. Cgil Trapani a Prefetta e sindaci: "Tutelare i lavoratori"

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Un appello urgente per tutelare la salute di chi lavora al sole, considerato l’aumento delle temperature in tutta la provincia e in concomitanza con importanti manifestazioni pubbliche, a partire dalla cronoscalata automobilistica “Monte Erice”, in programma dal 4 al 6 settembre.

 

A lanciarlo è la Fp Cgil di Trapani, che ha inviato una nota ufficiale al Prefetto, al Questore, ai Comandi dei vigili del fuoco e delle Forze dell’ordine, ai Sindaci del territorio e al Libero Consorzio Comunale.

 

“Proseguono - dice Andrea Genna, segretario provinciale della Fp Cgil di Trapani - le giornate con temperature da bollino rosso e non possiamo permettere che la salute di chi lavora venga messa a rischio. Pensiamo soprattutto al personale impegnato nei servizi esterni e a chi garantisce la sicurezza e l'ordine pubblico durante i grandi eventi del nostro territorio. Lavorare per ore sotto il sole cocente senza le dovute garanzie rappresenta un rischio non trascurabile”.

Nella lettera inviata alle istituzioni, il sindacato chiede la predisposizione immediata di misure preventive concrete. Tra queste, la rimodulazione o limitazione dei turni nelle ore centrali della giornata, dove l'esposizione al calore diventa più pericolosa, evitando il rischio di malori.

 

“Servono interventi organizzativi pratici e immediati - dice il segretario Genna - la tutela della salute della lavoratrici e dei lavoratori non è un dettaglio secondario, ma la premessa indispensabile per garantire servizi efficienti ed eventi sicuri a beneficio di tutta la collettività”.









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