Custonaci, presunto camping abusivo vicino alla Riserva di Monte Cofano: undici indagati

29/08/2026 14:08:00

Sono undici le persone indagate nell'ambito di un'inchiesta su un presunto camping abusivo scoperto a Custonaci, nei pressi della pre-riserva di Monte Cofano. Le indagini sono condotte dal Corpo Forestale della Regione Siciliana e coordinate dalla Procura di Trapani.

L'insediamento è stato individuato durante i controlli che la Forestale intensifica nel periodo estivo, anche per la prevenzione degli incendi. Attraverso droni e riprese aeree, gli agenti avrebbero individuato, nascosti dalla vegetazione, almeno sei camper, alcune roulotte, tende e altre strutture all'interno di un'area privata.

Le verifiche sulle autorizzazioni

Gli uomini del distaccamento forestale di Erice si sono recati anche negli uffici del Comune di Custonaci per acquisire la documentazione e verificare l'eventuale presenza delle autorizzazioni necessarie. Secondo quanto emerso finora, non risulterebbero titoli rilasciati dagli uffici comunali per l'attività contestata.

Il proprietario dell'area avrebbe sostenuto che si trattasse dell'ospitalità concessa ad amici e non a clienti paganti. Gli investigatori stanno però verificando la natura e la frequenza dell'utilizzo dell'area, oltre all'eventuale presenza di violazioni urbanistiche, paesaggistiche e ambientali.

Al momento sono undici le persone iscritte nel registro degli indagati. L'inchiesta è ancora nella fase iniziale e dovrà chiarire le singole responsabilità e stabilire se l'area fosse effettivamente utilizzata come camping abusivo. Per tutti vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.



