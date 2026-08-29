Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
29/08/2026 14:08:00

Custonaci, presunto camping abusivo vicino alla Riserva di Monte Cofano: undici indagati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-08-2026/custonaci-presunto-camping-abusivo-vicino-alla-riserva-di-monte-cofano-undici-indagati-450.jpg

Sono undici le persone indagate nell'ambito di un'inchiesta su un presunto camping abusivo scoperto a Custonaci, nei pressi della pre-riserva di Monte Cofano. Le indagini sono condotte dal Corpo Forestale della Regione Siciliana e coordinate dalla Procura di Trapani.

 

L'insediamento è stato individuato durante i controlli che la Forestale intensifica nel periodo estivo, anche per la prevenzione degli incendi. Attraverso droni e riprese aeree, gli agenti avrebbero individuato, nascosti dalla vegetazione, almeno sei camper, alcune roulotte, tende e altre strutture all'interno di un'area privata.

 

Le verifiche sulle autorizzazioni

Gli uomini del distaccamento forestale di Erice si sono recati anche negli uffici del Comune di Custonaci per acquisire la documentazione e verificare l'eventuale presenza delle autorizzazioni necessarie. Secondo quanto emerso finora, non risulterebbero titoli rilasciati dagli uffici comunali per l'attività contestata.

Il proprietario dell'area avrebbe sostenuto che si trattasse dell'ospitalità concessa ad amici e non a clienti paganti. Gli investigatori stanno però verificando la natura e la frequenza dell'utilizzo dell'area, oltre all'eventuale presenza di violazioni urbanistiche, paesaggistiche e ambientali.

Al momento sono undici le persone iscritte nel registro degli indagati. L'inchiesta è ancora nella fase iniziale e dovrà chiarire le singole responsabilità e stabilire se l'area fosse effettivamente utilizzata come camping abusivo. Per tutti vale il principio della presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.









Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...

Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...

Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784185897-0-luce-e-sostenibilita-cosa-possiamo-fare-davvero-tra-le-mura-domestiche.jpg

Luce e sostenibilità: cosa possiamo fare davvero tra le mura...