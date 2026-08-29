Pensioni: in pagamento nel trapanese da martedì 1 settembre 

29/08/2026 22:00:00

Le pensioni del mese di settembre saranno in pagamento nei 70 uffici postali del trapanese a partire da martedì 1 settembre. Dalla stessa data, le pensioni saranno disponibili anche per i titolari di Libretto di Risparmio, Conto BancoPosta o Postepay Evolution che abbiano scelto l’accredito. I possessori di carte di debito collegate a conti o libretti e di Postepay Evolution potranno quindi prelevare contanti dai 69 ATM Postamat presenti sul territorio, evitando così la necessità di recarsi allo sportello.

Per il ritiro della pensione presso gli uffici postali è necessario presentare un documento di identità valido oppure delegare una terza persona al prelievo.

Si consiglia ai pensionati, ove possibile, di recarsi per il ritiro in tarda mattinata o nelle ore pomeridiane, privilegiando i giorni successivi ai primi, così da evitare tempi di attesa superiori alla media.







