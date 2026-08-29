Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
29/08/2026 18:27:00

Petrosino, al via la manutenzione del verde e pulizia delle scuole

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-08-2026/petrosino-al-via-la-manutenzione-del-verde-e-pulizia-delle-scuole-450.jpg

Sono programmati e stanno per prendere il via gli interventi di pulizia e manutenzione degli edifici scolastici e delle relative aree esterne di Petrosino, in vista dell’imminente avvio del nuovo anno scolastico.

 

L’obiettivo è garantire agli studenti, al personale scolastico e alle famiglie ambienti puliti, ordinati e accoglienti fin dall’inizio delle attività didattiche. Gli interventi interesseranno gli spazi interni ed esterni dei plessi scolastici, con particolare attenzione alle aree verdi e agli spazi di pertinenza degli istituti.

Parallelamente, sono già iniziati in via Baglio gli interventi di sistemazione e potatura degli alberi, nell’ambito delle attività di manutenzione e cura del verde pubblico.

 

«L’avvio del nuovo anno scolastico ci impone, come è giusto che sia, una particolare attenzione alle nostre scuole e agli spazi che ogni giorno accolgono i nostri ragazzi – dichiarano congiuntamente il Sindaco Giacomo Anastasi e l’Assessore Liliana Giordano –. Abbiamo programmato gli interventi di pulizia e manutenzione per fare in modo che i plessi scolastici siano pronti e decorosi alla ripresa delle attività.

Allo stesso tempo, abbiamo già avviato in via Baglio un intervento sul verde pubblico, proseguendo un’attività di manutenzione che interessa progressivamente diverse aree del territorio.

 

La cura degli spazi pubblici, e in particolare delle scuole, richiede programmazione e continuità. È un impegno che continueremo a portare avanti con attenzione, intervenendo sulle diverse esigenze del territorio e dando priorità ai luoghi maggiormente frequentati dalla nostra comunità».









Native | 29/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787925219-0-petrosino-di-mare-e-di-vino-2026-un-estate-di-eventi-partecipazione-e-territorio.jpg

Petrosino di Mare e di Vino 2026: un’estate di eventi,...

Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...

Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784185897-0-luce-e-sostenibilita-cosa-possiamo-fare-davvero-tra-le-mura-domestiche.jpg

Luce e sostenibilità: cosa possiamo fare davvero tra le mura...