Dal blues a Battiato, sagre e teatro: il weekend in provincia di Trapani

29/08/2026 06:00:00

Sabato 29 e domenica 30 agosto la provincia di Trapani mette insieme teatro nei parchi archeologici, concerti, libri, vino, sagre e feste di paese.

Tra gli appuntamenti più importanti ci sono Battiato a Selinunte, l’“Agamennone” a Segesta, il Summertime Blues Festival ad Alcamo e Borgo diVino a Erice. Ma il calendario arriva fino a Pantelleria, passando per Trapani, Marsala, Mazara, Paceco, Buseto, Partanna, Petrosino e San Vito Lo Capo. Ecco cosa c’è da fare, con orari, luoghi e informazioni utili.

Selinunte, sabato l’omaggio a Franco Battiato

Sabato 29 agosto il Tempio E del Parco archeologico di Selinunte ospita Battiato: L’Alba dentro L’Eterno, omaggio del Coro Lirico Siciliano a Franco Battiato e Giusto Pio.

Con il coro ci sarà Rita Botto. Il concerto dura circa 75 minuti ed è inserito nel programma di Selinunte Estate e del Festival Lirico dei Teatri di Pietra.

Info utili — Sabato 29 agosto, ore 19.30. Tempio E, Parco archeologico di Selinunte, Marinella di Selinunte. Evento con biglietto e prevendita sui canali ufficiali.

Sempre a Selinunte, domenica 30 agosto alle 18.30, torna Tra templi e mare: Aperitivo sul Mediterraneo. La visita parte dalla Collina Orientale, attraversa l’Acropoli e arriva al Tempio C, per poi concludersi con un aperitivo panoramico.

Info utili — Ritrovo alla biglietteria dell’Ingresso Est, Collina Orientale. Costo dell’esperienza 27 euro; esclusi il biglietto di ingresso al Parco, indicato a 7 euro per questa attività, e l’eventuale trenino da 3 euro. Posti limitati, prenotazione online consigliata. È richiesto di presentarsi almeno 15 minuti prima.

Segesta, il Festival saluta il pubblico con “Agamennone”

Il Segesta Teatro Festival chiude la quinta edizione con una prima nazionale. Sabato 29 e domenica 30 agosto al Teatro Antico va in scena Agamennone, riscrittura di Fabrizio Sinisi dalla tragedia di Eschilo.

Protagonista Maddalena Crippa, insieme a Sergio Basile, Emilia Scatigno e Alessandro Sampaoli. Regia e progetto scenico sono di Gianluigi Fogacci. Lo spettacolo dura 75 minuti.

Info utili — Sabato 29 e domenica 30 agosto, ore 19.30. Teatro Antico di Segesta. Spettacolo con biglietto; acquisto attraverso i canali ufficiali del Segesta Teatro Festival.

Alcamo, due sere di blues in Piazza Ciullo e i Pupi al Castello

Ad Alcamo entra nel vivo il Summertime Blues Festival, arrivato alla ventisettesima edizione.

Sabato 29 agosto alle 21 salgono sul palco Marcello Mandreucci e Max Garrubba con Sicily Coast to Coast; alle 22 spazio a Neal Black & The Healers e al loro Texas blues.

Domenica alle 21 apre la SBF Superband. Alle 22 gran finale con i Band of Friends, il progetto dedicato alla musica di Rory Gallagher che vede tra i protagonisti Gerry McAvoy, suo storico bassista.

Info utili — Sabato 29 e domenica 30 agosto dalle ore 21, Piazza Ciullo, Alcamo. Concerti a ingresso gratuito.

Per chi preferisce la tradizione siciliana, sabato pomeriggio comincia la rassegna dell’Opera dei Pupi curata dall’associazione culturale G. Canino.

Il maestro puparo Salvatore Oliveri porta in scena La dama Rovenza, tra Orlando, Rinaldo, battaglie e armature incantate.

Info utili — Sabato 29 agosto, ore 18. Castello dei Conti di Modica, Alcamo. Ingresso gratuito.

Erice, vino e musica fino a mezzanotte

Per tutto il weekend il centro storico di Erice ospita Borgo diVino in Tour. Sono presenti più di 30 cantine, tra produzioni siciliane ed etichette provenienti da altre regioni.

Il percorso attraversa Piazza Zichichi, Piazza San Domenico e Piazza San Giuliano, con degustazioni, food e musica.

Sabato, dalle 20, in Piazza Zichichi suona Toti Augugliaro, seguito da Lady Marchhh. Nelle altre piazze sono previsti Dj Charlie e Ciccio Barbara.

Domenica spazio a Ciccio Barbara con il trombettista Giulio Cernigliaro, all’Agata Fanzone Duo e, in Piazza San Giuliano, a Dj Pietro Gervasi con le percussioni di Davide Carrubba.

Info utili — Sabato 29 e domenica 30 agosto, dalle 19 alle 00.30. Centro storico di Erice. Accesso libero. Il voucher da 20 euro comprende 8 assaggi; per il calice è prevista una cauzione di 2 euro, restituita alla riconsegna.

Buseto, busiate fino a mezzanotte

Al Villaggio Badia di Buseto Palizzolo prosegue “Busiate Buseto”, che mette insieme la XIV Sagra della Busiata e la XXVI Mostra Mercato.

Sabato il piatto della serata è la “Pasqualora”. Alle 19.30 si esibisce l’International Dance Academy di Francesca Colomba, mentre dalle 21 spazio al dj set e dance show The Legend.

Domenica si chiude con la “Nessun Norma”. Alle 19.30 è prevista Passione Danza; dalle 21 cabaret con Gianfranco Manuguerra e concerto dei Foreway.

Info utili — Villaggio Badia, Buseto Palizzolo. Sabato e domenica attività dalle 19.30 a mezzanotte. Sono presenti Area Busiata, Area Expo e Area Baby.

Trapani, il concerto che si può anche mangiare

Domenica il Chiostro di San Domenico ospita Food Ensemble, performance che mette insieme cucina e musica elettronica.

I rumori prodotti durante la preparazione dei piatti vengono campionati e trasformati in musica dal vivo. E le stesse preparazioni entrano poi nella degustazione del pubblico.

Info utili — Domenica 30 agosto, ore 21. Chiostro di San Domenico, Trapani. Posto unico 12 euro. Biglietti al botteghino di Villa Margherita, online e, se ancora disponibili, sul posto fino a un’ora prima dello spettacolo.

Paceco, l’ultimo weekend di “A Macaràro”

Alla Villa comunale di Paceco si conclude “A Macaràro”, rassegna che intreccia teatro, libri, laboratori e cultura del territorio.

Sabato alle 18.30 si parla di api nere siciliane e miele. Alle 19.30 Giuseppe Romano presenta Nel segno dei Fardella. Alle 21.30 va in scena Médèa arcana opera in canto, con drammaturgia e regia di Giacomo Bonagiuso.

Domenica alle 18.30 è prevista la restituzione del laboratorio artistico; alle 19.30 il reading Anatomia della colpa di Josè Russotti. Alle 21.30 chiude Patrizia D’Antona con Joséphine, gli ormoni e la libertà.

Info utili — Sabato 29 e domenica 30 agosto, dalle 18.30. Villa comunale di Paceco. Nell’area della manifestazione sono presenti anche food truck.

Marsala, musica al Baluardo Velasco

Sabato pomeriggio il Baluardo Velasco ospita Giuseppe Mirabile per la presentazione di Il nuovo Poema.

L’album nasce dall’incontro tra musica, letteratura e poesia. A presentare e moderare sarà Salvatore Inguì.

Info utili — Sabato 29 agosto, ore 18.30. Baluardo Velasco, via Bottino, Marsala. Ingresso gratuito.

Marsala, a Terrenove motoraduno, sagre e teatro

Continua anche la festa di Maria Santissima Bambina, a Terrenove.

Sabato, dopo Rosario e Messa, dalle 18.30 parte il motoraduno con benedizione dei caschi. La serata prosegue con gastronomia, musica live dei Nymera e dj set.

Domenica alle 17.15 è prevista la tradizionale “acchianata” del simulacro. In serata ci sono la sagra del cappiddruzzo e della mostarda e la commedia “’U cori un si cumanna” dei Trikke e Due.

Info utili — Domenica 30 agosto lo spettacolo teatrale inizia alle 21.30 alla Parrocchia Maria SS. Bambina di Terrenove-Bambina. Per informazioni sulla commedia è indicato il numero 0923 960149.

Partanna, agricoltura e cabaret con Matranga e Minafò

Tra gli appuntamenti emersi dalla ricerca c’è anche la Festa dell’Agricoltura di Partanna, in Piazza Falcone e Borsellino.

Sabato alle 18.30 si parte con una tavola rotonda dedicata a cambiamento climatico e risorsa idrica. Seguono le degustazioni e, alle 21, il cabaret di Matranga e Minafò.

Domenica gli stand aprono alle 19. Alle 20 è previsto un cooking show realizzato con U.M.A.T.; la serata prosegue con la musica dei Soda Caustica.

Info utili — Sabato 29 dalle 18.30 e domenica 30 dalle 19, Piazza Falcone e Borsellino, Partanna.

Mazara, Giada Messina Cuti al Civic Center

Domenica si conclude la nona edizione di “In...chiostro d’autore”, la rassegna di Lettera 22.

Ospite Giada Messina Cuti, che presenta Tu vivi, edito da Guanda e vincitore del Premio Letterario Città di Erice 2026.

Info utili — Domenica 30 agosto, dalle 21.30 alle 23. Civic Center, corso Vittorio Veneto 201, Mazara del Vallo. Ingresso gratuito.

Petrosino, musica, pescato e fotografie al tramonto

Sabato alle 21.30 Piazza Biscione ospita Voci sotto le stelle – Petrosino canta la vita.

Domenica gli appuntamenti si spostano a Sibiliana. Alle 18.30 si tengono la gara di pesca e la Sagra del Pescato, con la musica degli Evidenz. Alle 19, al Chiosco Rina Russa, è prevista la premiazione del concorso fotografico Un click al tramonto.

Info utili — Sabato 29, ore 21.30, Piazza Biscione. Domenica 30 dalle 18.30 a Sibiliana; premiazione fotografica alle 19 al Chiosco Rina Russa.

San Vito Lo Capo, musica e teatro tra Castelluzzo e Macari

Il calendario di San Vito Lo Capo si distribuisce tra il centro e le frazioni.

Sabato alle 21, in Piazza Don Vito Barraco a Castelluzzo, ci sono I Dioscuri. Alle 21.30, in Piazza San Giovanni a Macari, è prevista una serata danzante.

Domenica alle 21 il Teatro Comunale ospita Via d’Attrice con Rossella Leone, per la regia di Giulia Galati. Alle 21.30 alla Villetta Faro suona il Tonino Di Bella Duo.

Info utili — Sabato 29: Castelluzzo ore 21, Macari ore 21.30. Domenica 30: Teatro Comunale ore 21, Villetta Faro ore 21.30.

Pantelleria, solidarietà e il Premio Terzani

Sabato Pantelleria aderisce a “Swim With Gaza”, iniziativa internazionale di solidarietà.

Il ritrovo è previsto alle 11.30 a Cala Levante o Cala Tramontana.

Domenica alle 19 il Giardino del Porton Blu della Cantina D’Ancona ospita invece Alaa Faraj, autore di Perché ero ragazzo, vincitore del Premio Tiziano Terzani 2026.

Con lui ci saranno Alessandra Sciurba e don Vito Impellizzeri; letture di Danilo Giglio e conduzione di Francesca Marrucci.

Info utili — Domenica 30 agosto, ore 19, Giardino del Porton Blu della Cantina D’Ancona, località Cimillìa. Ingresso con contributo libero. Posti limitati e prenotazione obbligatoria via WhatsApp al 333 387 6830.

Per gli eventi con prenotazione obbligatoria o posti limitati, è consigliabile verificare la disponibilità prima di spostarsi.



