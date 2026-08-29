Marsala, sequestrato un panificio in centro storico

29/08/2026 09:00:00

La Polizia Municipale di Marsala ha posto sotto sequestro, da mercoledì scorso, il panificio di via San Lorenzo. Sull’attività sono stati apposti i sigilli e un cartello ufficiale del comando che conferma il provvedimento.

Il sequestro sarebbe legato a presunte irregolarità relative all’attività di panificazione e a carenze delle condizioni igienico-sanitarie all’interno del locale. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli sui capi di accusa specifici né sull’entità delle eventuali sanzioni comminate al titolare.

L’intervento rientra nella consueta attività di controllo del territorio portata avanti dalla squadra annonaria della Municipale, già in passato impegnata in operazioni analoghe.







