Marsala, carcassa di un grosso animale sulla spiaggia tra Sbocco e Signorino

29/08/2026 10:23:00

Una grossa carcassa di animale, in avanzato stato di decomposizione, è stata rinvenuta questa mattina sul bagnasciuga lungo il litorale sud di Marsala, nel tratto di spiaggia compreso tra lo Sbocco e il Signorino.

Dalle prime osservazioni sembrerebbe trattarsi di un bovino, ma saranno gli accertamenti a stabilire con certezza di quale animale si tratti e, soprattutto, come sia finito sulla costa marsalese.

A rendere ancora più particolare il ritrovamento è il fatto che la carcassa risulta in parte avvolta nel cellophane, ormai deteriorato e che si sta progressivamente sgretolando.

La presenza dell'animale è stata segnalata questa mattina. Sul posto sono stati allertati Guardia Costiera e Polizia Municipale, per gli accertamenti e per avviare le procedure necessarie alla rimozione della carcassa.

La decomposizione è ormai in fase avanzata e nella zona si avverte un odore molto forte, con inevitabili disagi per chi si trova sulla spiaggia. Si attende l'intervento degli organi competenti per la rimozione. E speriamo che non accada come con il delfino, qualche giorno fa, trascinato sull'asfalto...



