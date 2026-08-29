Marsala, carcassa di un grosso animale sulla spiaggia tra Sbocco e Signorino
Una grossa carcassa di animale, in avanzato stato di decomposizione, è stata rinvenuta questa mattina sul bagnasciuga lungo il litorale sud di Marsala, nel tratto di spiaggia compreso tra lo Sbocco e il Signorino.
Dalle prime osservazioni sembrerebbe trattarsi di un bovino, ma saranno gli accertamenti a stabilire con certezza di quale animale si tratti e, soprattutto, come sia finito sulla costa marsalese.
A rendere ancora più particolare il ritrovamento è il fatto che la carcassa risulta in parte avvolta nel cellophane, ormai deteriorato e che si sta progressivamente sgretolando.
La presenza dell'animale è stata segnalata questa mattina. Sul posto sono stati allertati Guardia Costiera e Polizia Municipale, per gli accertamenti e per avviare le procedure necessarie alla rimozione della carcassa.
La decomposizione è ormai in fase avanzata e nella zona si avverte un odore molto forte, con inevitabili disagi per chi si trova sulla spiaggia. Si attende l'intervento degli organi competenti per la rimozione. E speriamo che non accada come con il delfino, qualche giorno fa, trascinato sull'asfalto...
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