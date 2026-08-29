Erbacce e degrado a Marsala: marciapiedi impraticabili in via Montmasson e via Sanità
I marciapiedi erano impraticabili e lo sono anche ora. La fotografia del degrado urbano a Marsala non cambia con il cambio delle stagioni, né con il cambio delle amministrazioni, almeno fino a questo momento. Bastano pochi passi in via Rosalie Montmasson (ex via Mario Nuccio) per rendersene conto: le erbacce crescono alte e fitte, occupando buona parte del marciapiede e costringendo i pedoni a scendere in strada per proseguire.
Non sono fiori colorati a fare da decoro, ma erbacce che andrebbero estirpate. E che invece restano lì, a testimoniare l’incuria di una città che fatica a prendersi cura dei propri spazi pubblici.
Stessa scena in via Sanità, dove i marciapiedi sono pieni di vegetazione spontanea e in alcuni tratti è letteralmente impossibile continuare a camminare: si deve scendere sulla carreggiata, con tutti i rischi del caso.
Erbacce, rifiuti e incuria, un problema che non si risolve
Il problema non si limita alle erbacce. Come segnalato dai cittadini in queste settimane, Marsala è sommersa dalla sporcizia: cumuli di rifiuti ammassati dal centro alle periferie ( qui un articolo di TP24).
I cittadini attendono un miglioramento che per ora non si vede. E con loro anche i turisti, che in questo periodo estivo affollano la città e si trovano a camminare tra erbacce e rifiuti, in un biglietto da visita che Marsala non merita.
Le foto allegate a questo articolo – con i marciapiedi colmi di erbacee – lo testimoniano senza bisogno di ulteriori parole.
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