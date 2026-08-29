Monte Erice: scritte sui muretti appena rifatti. L'Automobil Club: "Rispettare strada e sicurezza"

29/08/2026 14:15:00

Muretti appena sistemati e già trasformati in un promemoria per piloti: punti di frenata, staccate, marce e riferimenti utili ad affrontare le curve della Monte Erice. Succede lungo la strada provinciale che ospita la storica cronoscalata, dove nei giorni scorsi sono stati effettuati alcuni interventi di manutenzione in vista della gara, in programma dal 4 al 6 settembre.

Le scritte sono comparse proprio sui muretti che costeggiano il tracciato. E dall’Automobile Club Trapani, organizzatore della competizione, arriva adesso un richiamo tanto semplice quanto necessario: la strada della Monte Erice diventa un circuito soltanto nei giorni della gara. Per il resto dell’anno è, appunto, una strada.

“I muretti non sono un taccuino”

«Muri, muretti e strutture che costeggiano il tracciato non possono essere utilizzati come una sorta di taccuino per annotare staccate, frenate o cambi di marcia», afferma Giovanni Pellegrino, presidente dell’Automobile Club Trapani.

Il primo problema è quello della sicurezza.

«Il percorso della Monte Erice diventa un circuito soltanto quando la strada viene chiusa al traffico e vengono predisposte tutte le misure previste per lo svolgimento della competizione. Nel resto dell’anno quella stessa provinciale è una strada aperta alla circolazione, percorsa ogni giorno da automobilisti, motociclisti e ciclisti».

Una precisazione che potrebbe sembrare scontata. Evidentemente non lo è.

Il rischio delle “prove” sulla strada aperta

Lasciare lungo il percorso indicazioni utilizzate nella guida agonistica può infatti diventare un invito, per qualcuno, a provare frenate, traiettorie e cambi di marcia anche quando la strada è normalmente aperta al traffico.

Un comportamento che con l’automobilismo sportivo ha ben poco a che vedere e che, sottolinea l’Automobile Club, può mettere in pericolo non soltanto chi guida, ma anche gli altri utenti della provinciale.

La Monte Erice ha una storia sportiva lunga e prestigiosa. Ma proprio per questo, osservano gli organizzatori, va tenuta distinta la gara dalle improvvisazioni fuori programma.

E poi ci sono i costi

C’è anche un problema molto più concreto: ripulire tutto. Al termine della competizione, infatti, l’Automobile Club Trapani deve riconsegnare la strada al Libero Consorzio nelle condizioni previste. La cancellazione delle scritte comporta quindi nuovi interventi e nuovi costi.

Costi che potrebbero essere evitati semplicemente lasciando i muretti per quello che sono: muretti. E le note sulle staccate, magari, sul vecchio e sempre efficace blocco degli appunti.



