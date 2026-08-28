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Cultura

» Sociale
28/08/2026 14:58:00

Marsala, stasera “Cinque vite”: le storie della scorta di Paolo Borsellino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/marsala-stasera-cinque-vite-le-storie-della-scorta-di-paolo-borsellino-450.jpg

Dietro l’espressione “la scorta di Paolo Borsellino” ci sono cinque nomi, cinque famiglie, cinque vite interrotte il 19 luglio 1992. Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina saranno al centro dell’incontro in programma oggi, venerdì 28 agosto, alle 19, al Centro socioeducativo “I Giusti di Sicilia” di Marsala, in piazza della Vittoria 4. 

L’appuntamento fa parte della rassegna “Ricordando Paolo Borsellino – come seguire il suo esempio” e vedrà la presentazione del libro di Mari Albanese, “Cinque vite. Racconti inediti dei familiari della scorta di Paolo Borsellino”, pubblicato da Navarra Editore. L’ingresso è gratuito.

Le persone dietro le divise

Il libro di Mari Albanese nasce dalle testimonianze dei familiari dei cinque agenti uccisi insieme al magistrato nella strage di via D’Amelio.

Non ricostruisce soltanto gli ultimi giorni o il servizio di scorta. Prova soprattutto a riportare in primo piano le persone: la quotidianità, gli affetti, le speranze, i caratteri e le storie familiari di uomini e donne che spesso vengono ricordati collettivamente come “i ragazzi della scorta”. Il volume, di 208 pagine e con prefazione del giornalista Enrico Bellavia, è stato pubblicato nel 2024. 

È proprio questo il cambio di prospettiva scelto per l’incontro di Marsala: partire dalla memoria della strage per interrogarsi sul significato del servizio allo Stato, della responsabilità personale e dell’impegno civile.

Mari Albanese dialoga con Rosanna Provenzano

Alla serata interverrà l’autrice Mari Albanese. A moderare sarà Rosanna Provenzano, direttrice dell’Ufficio di Esecuzione Penale Esterna di Trapani, come indicato anche nel programma ufficiale della manifestazione. 

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’UEPE di Trapani e si inserisce nel progetto “Il Pericolo di un Unico Racconto”, percorso che affronta legalità, responsabilità, inclusione sociale e giustizia riparativa attraverso testimonianze capaci di andare oltre letture troppo semplici o stereotipate.

La rassegna dedicata all’esempio di Borsellino

“Ricordando Paolo Borsellino – come seguire il suo esempio” si svolge a Marsala dal 17 luglio al 14 settembre e propone cinque incontri dedicati al contrasto alla mafia, al ruolo delle istituzioni e alla responsabilità della società civile.

La rassegna ha già ospitato, tra gli altri, il procuratore di Palermo Maurizio de Lucia e il procuratore di Marsala Fernando Asaro. Dopo l’appuntamento di oggi, il ciclo si concluderà il 14 settembre con un incontro dedicato al contributo della società civile nel contrasto all’illegalità. 

L’appuntamento con Cinque vite è oggi alle 19, in piazza della Vittoria 4 a Marsala. La cittadinanza è invitata a partecipare. 



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