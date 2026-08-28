Lutto a Marsala: si è spento il professore Ignazio Di Girolamo

28/08/2026 09:22:00

È venuto a mancare nella serata del 27 agosto, all’età di 81 anni, il professore Ignazio Antonio Di Girolamo.

Nato a Marsala il 14 ottobre del 1944 ha dedicato la sua vita all'insegnamento della matematica e della fisica negli istituti superiori della città, guidando e formando con passione e rigore intere generazioni di studenti marsalesi.

Rispettando con fermezza la sua espressa volontà, non saranno celebrati funerali, né in forma religiosa né in forma laica.

Per quanti desiderano rivolgere un ultimo saluto e stringersi al suo ricordo, sarà allestita una camera ardente nella giornata di oggi, 28 agosto, dalle ore 17:00 alle ore 22:00, presso la Sala del Commiato delle Onoranze Funebri Grupposo, in piazza Castello, 3 a Marsala.

In questo momento di profondo dolore, la famiglia di Ignazio Di Girolamo desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutto il personale medico e sanitario dell’Hospice "Raggio di Sole" di Salemi per la costante dedizione, la cura e l'attenzione dimostrate nel corso di questi ultimi mesi.

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La redazione, l'editore, l'amministrazione, il personale e tutti i collaboratori di RMC 101 e TP24 si stringono con affetto e profonda commozione intorno al direttore Giacomo Di Girolamo e alla sua famiglia per la perdita del caro padre.