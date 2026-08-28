Mazara, dal 2 al 6 settembre la prima edizione di “Santa Rosalia in Fest”

28/08/2026 14:59:00

Cinque giorni tra celebrazioni religiose, musica, comicità, musical e street food. Dal 2 al 6 settembre la Parrocchia Santa Rosalia di Mazara del Vallo ospita la prima edizione di “Santa Rosalia in Fest”, dedicata alla co-patrona della città. Il programma affianca ai momenti di preghiera una serie di appuntamenti serali in piazza Rosso di San Secondo, accanto alla chiesa.

Dal 3 settembre musica e cabaret

Le celebrazioni religiose inizieranno mercoledì 2 settembre.

Giovedì 3 settembre, dalle 21, spazio allo spettacolo musicale della Vocal Academy, con “Voci in festa: concerto per Santa Rosalia”. A seguire salirà sul palco Massimo Spata con il suo spettacolo comico.

Venerdì 4 settembre, sempre dalle 21, si esibirà il tenore siciliano Maurizio Indelicato. Subito dopo toccherà a Claudione & Vespertino, direttamente da Sicilia Cabaret.

Sabato il musical dedicato a Santa Rosalia

Sabato 5 settembre alle 21 andrà in scena “Una Rosa senza spine”, musical dedicato alla Santa e realizzato dal gruppo artistico della parrocchia.

Prima dello spettacolo è previsto un momento in memoria dell’imprenditore Gioacchino Mangogna. Le tre serate saranno presentate da Sonia Hamza.

La direzione artistica è coordinata da Francesco Foggia, Liliana Ingenito e Paola Barranca. Parteciperanno inoltre le associazioni Salsa Club Mazara, Rudy Valentino, Dance Academy L’Etoile e Canarini del Mazaro Fiat 500. Dalle 18.30 sarà aperta anche un’area dedicata allo street food.

Domenica la Messa con il Vescovo e la processione

La giornata conclusiva sarà domenica 6 settembre.

Alle 17.30 si terrà la celebrazione solenne presieduta dal vescovo di Mazara del Vallo monsignor Angelo Giurdanella, in carica dal 2022.

Alle 18.30 partirà la processione con il simulacro di Santa Rosalia.

Il percorso attraverserà via Pistoia, via Marsala, via Gessai, via Padre Giacomo Cusmano, piazza Macello, via Costiera, via Siena, via Urbino, via Arezzo, via delle Cave, via Campobasso, via dell’Acquedotto, via Carbonia, via Cagliari e nuovamente via Pistoia, fino al rientro nella chiesa di Santa Rosalia.



