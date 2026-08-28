Castelvetrano: nasce la sezione Ambiente del PD

28/08/2026 15:00:00

Il Circolo di Castelvetrano del Partito Democratico alza il sipario su una nuova realtà interna dedicata interamente alla salvaguardia del territorio. Sulla scorta delle linee guida dello Statuto Nazionale, è stata ufficialmente istituita la Sezione "Ambiente", un organismo composto da iscritti al partito che avrà il compito di monitorare e proporre soluzioni concrete per le problematiche ecologiche della zona.

A guidare il gruppo sarà Giovannella D’Antoni, che coordinerà le attività della sezione. La struttura, sebbene autonoma nella gestione delle tematiche ambientali, lavorerà a stretto contatto con la segreteria del Circolo, rappresentata dall'avvocato Marco Campagna, e con il gruppo consiliare guidato dall'avvocato Monica Di Bella.

"L’istituzione di questa sezione – spiegano dal Circolo – nasce dalla volontà di dare un seguito costante all'impegno del Partito Democratico per la difesa dell’ambiente, del paesaggio e della salute pubblica. Non vogliamo limitarci alle dichiarazioni, ma essere un punto di riferimento attivo per i cittadini".

La Sezione Ambiente si pone quindi come un osservatorio permanente e un motore di proposte, pronto a intercettare le segnalazioni dei cittadini e a trasformarle in azioni politiche e amministrative.

Un canale diretto con i cittadini

Per chi volesse contribuire, segnalare criticità o semplicemente chiedere informazioni, è già attiva una casella di posta elettronica dedicata:

pdambiente@libero.it



