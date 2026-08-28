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Politica
28/08/2026 15:00:00

Castelvetrano: nasce la sezione Ambiente del PD

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/castelvetrano-nasce-la-sezione-ambiente-del-pd-450.jpg

Il Circolo di Castelvetrano del Partito Democratico alza il sipario su una nuova realtà interna dedicata interamente alla salvaguardia del territorio. Sulla scorta delle linee guida dello Statuto Nazionale, è stata ufficialmente istituita la Sezione "Ambiente", un organismo composto da iscritti al partito che avrà il compito di monitorare e proporre soluzioni concrete per le problematiche ecologiche della zona.

 

A guidare il gruppo sarà Giovannella D’Antoni, che coordinerà le attività della sezione. La struttura, sebbene autonoma nella gestione delle tematiche ambientali, lavorerà a stretto contatto con la segreteria del Circolo, rappresentata dall'avvocato Marco Campagna, e con il gruppo consiliare guidato dall'avvocato Monica Di Bella.

 

"L’istituzione di questa sezione – spiegano dal Circolo – nasce dalla volontà di dare un seguito costante all'impegno del Partito Democratico per la difesa dell’ambiente, del paesaggio e della salute pubblica. Non vogliamo limitarci alle dichiarazioni, ma essere un punto di riferimento attivo per i cittadini".

La Sezione Ambiente si pone quindi come un osservatorio permanente e un motore di proposte, pronto a intercettare le segnalazioni dei cittadini e a trasformarle in azioni politiche e amministrative.

 

Un canale diretto con i cittadini
Per chi volesse contribuire, segnalare criticità o semplicemente chiedere informazioni, è già attiva una casella di posta elettronica dedicata:
pdambiente@libero.it









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