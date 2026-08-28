Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Pallamano
28/08/2026 11:06:00

L'Handball Erice al Torneo di Leno: arrivano le prime sfide italiane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787908615-0-l-handball-erice-al-torneo-di-leno-arrivano-le-prime-sfide-italiane.jpg

La AC Life Style Handball Erice prosegue il suo precampionato, prendendo parte al Torneo “Città di Leno”, che inizierà oggi, venerdì 27 agosto alle ore 19:00. Saranno le prime gare che le Arpie disputeranno sul territorio nazionale con lo scudetto sulla maglia. Oltre alla AC Life Style Handball Erice, saranno presenti altre quattro formazioni di A1: le padrone di casa di Leno, Casalgrande Padana, Cassano Magnago e Mestrino. Il roster che Coach Fred Bougeant schiererà nel torneo di Leno è così composto: Orlane Delphine Ahanda, Martin Silvia Eugenia Arderius, Alexis Ascorti, Nicole Bernabei, Alexandra Do Nascimento, Bevelyn Eghianruwa, Irene Fanton, Rebecca Farisé, Alice Fernandes Da Silva, Ainhoa Harnandez Serrador, Martina Iacovello, Ramona Manojlovic, Chana Masson, Erin Novak, Gabriela Pessoa, Lorena Tellez Delgado, Alessia Zizzo.

Questo il Calendario delle gare dell'Handball Erice:
- Venerdì 28 agosto
Ore 19 AC Life Style Handball Erice-Cassano Magnago
- Sabato 29 agosto
Ore 10 Leno-AC Life Style Handball Erice
Ore 17.30 AC Life Style Handball Erice-Mestrino

- Domenica 30 agosto
Ore 11 AC Life Style Handball Erice-Casalgrande Padana









Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784185897-0-luce-e-sostenibilita-cosa-possiamo-fare-davvero-tra-le-mura-domestiche.jpg

Luce e sostenibilità: cosa possiamo fare davvero tra le mura...

Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-08-2026/1787837619-0-libri-usati-addio-stress-nasce-bookflow-la-piattaforma-per-dare-nuova-vita-ai-testi-scolastici.jpg

Libri usati, addio stress: nasce Bookflow, la piattaforma per dare nuova...

Native | 26/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...