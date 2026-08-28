L'Handball Erice al Torneo di Leno: arrivano le prime sfide italiane
La AC Life Style Handball Erice prosegue il suo precampionato, prendendo parte al Torneo “Città di Leno”, che inizierà oggi, venerdì 27 agosto alle ore 19:00. Saranno le prime gare che le Arpie disputeranno sul territorio nazionale con lo scudetto sulla maglia. Oltre alla AC Life Style Handball Erice, saranno presenti altre quattro formazioni di A1: le padrone di casa di Leno, Casalgrande Padana, Cassano Magnago e Mestrino. Il roster che Coach Fred Bougeant schiererà nel torneo di Leno è così composto: Orlane Delphine Ahanda, Martin Silvia Eugenia Arderius, Alexis Ascorti, Nicole Bernabei, Alexandra Do Nascimento, Bevelyn Eghianruwa, Irene Fanton, Rebecca Farisé, Alice Fernandes Da Silva, Ainhoa Harnandez Serrador, Martina Iacovello, Ramona Manojlovic, Chana Masson, Erin Novak, Gabriela Pessoa, Lorena Tellez Delgado, Alessia Zizzo.
Questo il Calendario delle gare dell'Handball Erice:
- Venerdì 28 agosto
Ore 19 AC Life Style Handball Erice-Cassano Magnago
- Sabato 29 agosto
Ore 10 Leno-AC Life Style Handball Erice
Ore 17.30 AC Life Style Handball Erice-Mestrino
- Domenica 30 agosto
Ore 11 AC Life Style Handball Erice-Casalgrande Padana
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