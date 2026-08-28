Luce e sostenibilità: cosa possiamo fare davvero tra le mura domestiche

28/08/2026 09:06:00

Il pianeta sta attraversando una fase di profondi cambiamenti climatici, determinati in larga parte dall'accumulo in atmosfera di anidride carbonica e altri gas a effetto serra prodotti dalla combustione di carbone, petrolio e metano.



L'innalzamento delle temperature medie, la maggiore frequenza di eventi meteorologici estremi e l'alterazione degli equilibri ambientali hanno reso urgente un ripensamento complessivo del modo in cui l'energia viene prodotta e utilizzata. Su questa esigenza si concentra oggi una quota crescente dell'attenzione pubblica, scientifica e politica, da cui prende forma il processo noto come transizione energetica: il progressivo abbandono dei combustibili fossili a favore di fonti pulite e rinnovabili, come il sole, il vento e l'acqua, capaci di generare elettricità senza emissioni dirette di gas serra.



Il passaggio coinvolge la riconversione degli impianti di produzione, l'adeguamento delle reti di distribuzione e la diffusione di tecnologie a maggiore efficienza, ma si estende anche alle abitudini di consumo delle famiglie. Il settore residenziale, infatti, assorbe una quota significativa dell'energia consumata in Europa e contribuisce in misura rilevante alle emissioni complessive, ragione per cui le scelte compiute all'interno delle abitazioni acquistano un peso concreto nel determinare la velocità del cambiamento.



Scegliere l'energia che alimenta la casa

Il primo intervento per ridurre l'impatto ambientale di un'abitazione riguarda la natura stessa dell'energia che la rifornisce. L'attenzione si concentra spesso sulla quantità di kilowattora consumati, mentre conta in misura analoga il modo in cui quei kilowattora vengono generati.



Un'utenza alimentata da centrali a carbone o a gas presenta un'impronta carbonica nettamente superiore a una rifornita da impianti idroelettrici, fotovoltaici o eolici. Optare per una fornitura di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili è quindi una delle scelte più efficaci a disposizione delle famiglie.



In Italia, questa possibilità passa dal mercato libero dell'energia, in cui sono presenti anche fornitori che garantiscono l'origine pulita dell'elettricità immessa in rete. Tra le proposte a basso impatto ambientale più interessanti del momento troviamo le offerte luce casa su magisenergia.it, in cui l'energia fornita è certificata come proveniente da fonti rinnovabili attraverso il Sistema delle Garanzie d'Origine.

L’attenzione di Magis Energia per la transizione si ritrova anche nella possibilità di gestire la fornitura in modo digitale, evitando di ricorrere alla carta per contratti, bollette e comunicazioni.



I lavori per consumare meno

Scegliere una fornitura di energia rinnovabile produce effetti più consistenti quando si accompagna a una riduzione del fabbisogno energetico complessivo dell'abitazione.



Un edificio che disperde calore d'inverno e si surriscalda d'estate richiede quantità superiori di energia per mantenere condizioni di comfort, attenuando i benefici di una fornitura virtuosa. Per agire su questo fronte è possibile intervenire attraverso opere di riqualificazione energetica che vanno a migliorare le prestazioni della casa.



L'involucro edilizio è il primo ambito di intervento. Un adeguato isolamento delle pareti perimetrali, realizzato attraverso un cappotto termico, riduce in misura significativa le dispersioni e contribuisce a stabilizzare la temperatura interna durante tutto l'anno. Lo stesso effetto si ottiene sostituendo i serramenti datati con infissi a taglio termico e vetrocamera ad elevate prestazioni, che limitano gli scambi termici con l'esterno senza compromettere la luminosità degli ambienti.



Per quanto riguarda gli impianti, è possibile migliorare sensibilmente il rendimento complessivo sostituendo i generatori obsoleti con sistemi più performanti. Tra le soluzioni più efficienti troviamo le pompe di calore, che permettono di climatizzare gli ambienti e di produrre acqua calda sanitaria con coefficienti di prestazione elevati.



Le abitudini di tutti i giorni che fanno la differenza

Gli interventi strutturali migliorano l'efficienza energetica, ma sono i comportamenti delle famiglie a fare la differenza quando si tratta di ridurre gli sprechi.



È importante innanzitutto ottimizzare l’uso degli elettrodomestici. Lavatrice, lavastoviglie e asciugatrice consumano molto meno se vengono caricate a pieno e impostate sui programmi eco, che allungano i tempi ma riducono sensibilmente l'energia richiesta per ciclo. Allo stesso modo, è possibile valutare l’installazione di soluzioni di domotica e adottare prese intelligenti, che permettono di programmare gli apparecchi e di eliminare i consumi residui in stand-by, una dispersione costante il cui peso annuale è superiore a quanto comunemente si stimi.



Altrettanto importante è la manutenzione degli impianti. Pulire periodicamente i filtri del climatizzatore, sbrinare il congelatore, far revisionare la caldaia e tenere puliti gli scambiatori degli elettrodomestici sono operazioni che preservano il rendimento originale ed evitano che il consumo aumenti gradualmente con l'usura. Al giorno d'oggi, è inoltre possibile effettuare il monitoraggio dei consumi reali attraverso i contatori elettronici di seconda generazione e le applicazioni dedicate, strumenti che forniscono dati concreti sulle abitudini delle famiglie e aiutano a individuare gli sprechi su cui intervenire.



Una casa che accompagna il cambiamento

Favorire la transizione energetica in casa è importante perché le scelte fatte tra le mura domestiche hanno un peso che va oltre la singola famiglia. Il fornitore con cui si stipula il contratto, gli interventi di riqualificazione e le abitudini di consumo si sommano a quelle di milioni di altre famiglie e orientano la direzione dell'intero sistema energetico nazionale ed europeo.



È un contributo che guarda anche al futuro: una casa pensata e vissuta con attenzione all'ambiente alleggerisce il carico sulle risorse comuni e migliora la qualità dell'aria che tutti respiriamo. La possibilità di un futuro più sereno passa anche da qui, dalle scelte che ciascuno compie ogni giorno nello spazio che abita.



