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Cronaca

» Meteo
28/08/2026 08:12:00

Caldo senza tregua in Sicilia: oggi e sabato picchi fino a 44 gradi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787897671-0-caldo-senza-tregua-in-sicilia-oggi-e-sabato-picchi-fino-a-44-gradi.jpg

Il caldo continua a stritolare la Sicilia. Oggi, venerdì 28 agosto, e domani è atteso l’apice dell’ennesima intensa ondata di calore, con temperature diffusamente prossime ai 40 gradi e punte che localmente potranno raggiungere o superare i 44°C. Le zone più esposte saranno il Trapanese, il Siracusano, la Piana di Catania e le aree interne dell’Isola.

 

A determinare questa nuova fiammata è l’ulteriore espansione sul Mediterraneo centrale di un robusto promontorio anticiclonico di matrice subtropicale. Il risultato sarà un fine settimana con tempo stabile, sole e temperature decisamente superiori alle medie di fine agosto. A rendere l'atmosfera ancora più pesante ci sarà anche pulviscolo sahariano in sospensione.

 

Oggi il picco: fino a 44 gradi

Per venerdì 28 agosto il cielo sarà sereno o poco nuvoloso praticamente ovunque, ma reso a tratti lattiginoso dalle consistenti quantità di polvere sahariana presenti nell'atmosfera.

Il dato principale riguarda naturalmente le temperature: sono previste massime vicine ai 40°C su ampie zone della Sicilia, con picchi pari o superiori ai 44°C sulla Piana di Catania e localmente nel Trapanese, nel Siracusano e nell'entroterra.

I venti saranno generalmente deboli, con brezze lungo le coste. Mari quasi calmi o poco mossi, salvo lo Stretto di Sicilia che potrà risultare localmente mosso.

 

Sabato cambia poco

Non andrà meglio sabato 29 agosto. L'anticiclone resterà saldamente posizionato sulla Sicilia e le condizioni saranno sostanzialmente identiche: cielo sereno o poco nuvoloso, ancora molto pulviscolo sahariano e soprattutto caldo estremo.

Anche sabato le massime potranno avvicinarsi diffusamente ai 40°C, con punte di 44°C e localmente anche oltre nelle aree più esposte. Ventilazione debole e mari generalmente tranquilli.

 

Domenica un primo calo, ma farà ancora molto caldo

Qualcosa dovrebbe cominciare a cambiare domenica 30 agosto, quando è prevista una lieve diminuzione delle temperature. Non sarà però ancora una vera tregua.

Il cielo resterà prevalentemente sereno e il caldo continuerà a essere intenso. Sulla Piana di Catania saranno ancora possibili picchi fino a 42°C, mentre altrove i valori dovrebbero perdere qualche grado rispetto al picco di venerdì e sabato.

 

Insomma, agosto si avvia alla conclusione senza alcuna intenzione di salutare l'estate: le prossime 48 ore saranno le più difficili di questa nuova ondata di calore, con la Sicilia ancora una volta alle prese con temperature estreme e ben superiori alle medie del periodo.



Meteo | 2026-08-27 08:16:00
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