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Cronaca

» Giudiziaria
28/08/2026 07:30:00

Castelvetrano, non dichiara le vincite per incassare il Reddito di cittadinanza: condannato

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/castelvetrano-non-dichiara-le-vincite-per-incassare-il-reddito-di-cittadinanza-condannato-450.jpg

Per ottenere il Reddito di cittadinanza avrebbe omesso di dichiarare le somme vinte attraverso giochi online. Per questo è stato condannato, con sentenza ormai definitiva, per violazione dell'articolo 7, comma 1, del Decreto-Legge n. 4/2019, convertito nella Legge n. 26/2019, che punisce con la reclusione da due a sei anni chiunque, al fine di percepire indebitamente il Reddito di cittadinanza, renda o utilizzi dichiarazioni o documenti falsi oppure ometta informazioni dovute.

 

Protagonista della vicenda è il 38enne castelvetranese Salvatore Circello, condannato il 16 giugno 2022, con rito abbreviato, dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Marsala a un anno e quattro mesi di reclusione. La sentenza è stata poi confermata dalla Corte d'appello di Palermo il 18 aprile 2025.

 

Contro questa decisione il 38enne ha presentato ricorso in Cassazione, ma senza successo. La Suprema Corte ha infatti dichiarato il ricorso inammissibile, confermando così le decisioni dei giudici di primo e secondo grado e condannando Circello al pagamento delle spese processuali e di 3 mila euro in favore della Cassa delle ammende.

Il fatto contestato dall'accusa sarebbe stato commesso a Marsala il 26 marzo 2019.









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