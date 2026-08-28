Sport, la Regione assegna oltre 14mila voucher ai giovani. Nel trapanese sono 1.174

28/08/2026 10:00:00

Saranno 1.174 i giovani della provincia di Trapani, tra i 6 e i 16 anni, a poter beneficiare del voucher sportivo regionale da 50 euro al mese. Lo prevede la graduatoria pubblicata dall’assessorato regionale al Turismo, Sport e Spettacolo, che ha assegnato complessivamente 14.550 voucher in tutta la Sicilia.

La misura, voluta dal governo Schifani, è destinata ai ragazzi e alle ragazze di famiglie con un reddito Isee non superiore a 12 mila euro. L’obiettivo è consentire la pratica sportiva in associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Coni e dal Cip, per un periodo che va dal 1° settembre 2026 al 30 aprile 2027.

I fondi, pari a 6 milioni di euro (3 per il 2026 e 3 per il 2027) stanziati dalla legge di Stabilità regionale, sono stati ripartiti proporzionalmente alla popolazione giovanile di ogni provincia. A Trapani andranno quindi 1.174 voucher.

«Con questa misura – dichiara il presidente della Regione, Renato Schifani – facciamo in modo che i nostri giovani, specialmente quelli di famiglie economicamente fragili, possano praticare sport e stare con gli altri nel rispetto dei valori sani della competizione. Un investimento per combattere la devianza e promuovere inclusione e benessere».

L'assessore Elvira Amata sottolinea il successo crescente dell'iniziativa: «Le graduatorie confermano l'importanza strategica dei voucher sportivi, introdotti nel 2023. Continueremo ad aumentare le risorse per rispondere alla domanda». Dall'avvio della misura, sono stati oltre 54 mila i beneficiari per un investimento complessivo di 14 milioni di euro.

La distribuzione provinciale dei voucher

Palermo: 3.804

Catania: 3.445

Messina: 1.637

Agrigento: 1.186

Trapani: 1.174

Siracusa: 1.142

Ragusa: 1.023

Caltanissetta: 724

Enna: 415



