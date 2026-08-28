Pantelleria, Cazzullo apre la Rassegna del Mare: tre giorni per Sebastiano Tusa

28/08/2026 16:24:00

Archeologia sulla terra e sotto il mare, lance pantesche, documentari, visite nei siti dell’isola e un confronto che porterà alla sottoscrizione della “Carta di Pantelleria”. Da lunedì 31 agosto a mercoledì 2 settembre Pantelleria ospita la quarta edizione della Rassegna del Mare – Sebastiano Tusa, promossa dalla Fondazione che porta il nome dell’archeologo siciliano.

Ad aprire la tre giorni sarà Aldo Cazzullo, al quale verrà consegnato il Premio Pantelleria. Poi il programma entrerà nel vivo con archeologi, studiosi, giornalisti e istituzioni, fino al documento finale per la tutela del patrimonio culturale e ambientale dell’isola. Il Comune conferma che tutti gli appuntamenti sono a ingresso gratuito.

Lunedì Cazzullo, il Premio Pantelleria e Cuticchio

Si comincia lunedì 31 agosto alle 17 all’Acropoli di San Marco e Santa Teresa, con il direttore del Parco archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria Felice Crescente e una visita guidata dagli archeologi Thomas Schäfer e Frerich Schön dell’Università di Tubinga.

Alle 18.30 in piazza di Scauri sarà la volta di Una giornata particolare a Pantelleria, con Aldo Cazzullo. Interverrà Massimo Osanna, capo del Dipartimento per le Attività culturali del Ministero della Cultura; modererà Felice Cavallaro. Con Cazzullo dialogheranno Donata Agnello, Donatella Bianchi e Italo Cucci.

Durante la serata il Comune conferirà a Cazzullo il Premio Pantelleria. A seguire il concerto Rapsodia Fantastica del Giacomo Cuticchio Ensemble.

Il primo settembre tornano le lance pantesche

Martedì 1 settembre alle 10, dal porto, partirà la veleggiata delle storiche lance pantesche, con testimonial Giuseppe Angilella, olimpionico a Londra 2012. L’iniziativa è realizzata con il Circolo Velico Isola di Pantelleria e il Club Canottieri Roggero di Lauria.

Alle 12 visita al Museo Geonaturalistico di Punta Spadillo e presentazione dei progetti ambientali di ARPA Sicilia. Alle 16, all’Arenella, sarà possibile visitare l’istituendo Museo del Mare Sebastiano Tusa e il cantiere di restauro de L’occhio di Dio di Peppino Piccolo, con Michele Cossyro.

Alle 17, al Mursia Wellness Hotel, sarà inaugurata la mostra “Zambratija – prehistoric sewn boat”, con l’archeologa Giulia Boetto del CNRS.

Archeologia subacquea e cinema a Scauri

Dalle 18.30 in piazza di Scauri il confronto si sposterà sott’acqua, con la tavola rotonda dedicata alla valorizzazione dei siti culturali sommersi.

Tra gli ospiti Giulia Boetto, Luigi Fozzati, Roberto La Rocca, Stefano Medas, Pier Giorgio Spanu, Fabio Pagano, il soprintendente del Mare Emanuele Turco e la presidente della Fondazione Sebastiano Tusa Valeria Li Vigni Tusa.

Dalle 20 spazio a Pantelleria Archeofilm, curato da Firenze Archeofilm – Archeologia Viva, con Il fuoco del Mediterraneo e L’antica nave del vino. Il primo racconta l’esplorazione dei fondali vulcanici tra Panarea e Stromboli; il secondo il relitto romano individuato nel golfo dell’Isola delle Femmine.

Il 2 settembre nasce la Carta di Pantelleria

Mercoledì 2 settembre si riparte alle 10.30 dal villaggio preistorico di Mursia, con Felice Crescente e una visita guidata da Maurizio Cattani dell’Università di Bologna. A seguire tappa al Lago di Venere con le guide del Parco Nazionale.

Alle 18.30, nuovamente in piazza di Scauri, il dibattito Rotte Mediterranee e circolazione di popoli riunirà archeologi e studiosi italiani e stranieri.

Il passaggio centrale della giornata sarà però la Carta di Pantelleria: istituzioni, Fondazione Sebastiano Tusa e operatori locali sottoscriveranno un’intesa per avviare un percorso condiviso di tutela e valorizzazione dei beni culturali e delle risorse ambientali dell’isola.

Al confronto parteciperanno, tra gli altri, Donatella Bianchi, Italo Cucci, Fabrizio D’Ancona, Vincenzo Infantino, Felice Crescente, Franco Andaloro, Franco Palla, Adele Pineda e Valeria Li Vigni Tusa.

Gli ultimi film dedicati al mare e a Sebastiano Tusa

La rassegna cinematografica si concluderà con “I leoni di Lissa” di Nicolò Bongiorno e “La terra di Yrnm” di Nicola Ferrari.

Quest’ultimo porta direttamente a Pantelleria, seguendo gli scavi archeologici condotti sull’isola e restituendo anche la voce di Sebastiano Tusa, al quale l’intera manifestazione continua a dedicare ricerca, divulgazione e memoria.

Quella di Pantelleria sarà la prima tappa della quarta edizione: la Rassegna del Mare proseguirà poi a Ustica l’11 e 12 settembre.



