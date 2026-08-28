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Cronaca
28/08/2026 12:31:00

Tragedia a Palermo, bimba di due anni e mezzo muore in piscina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/1787913174-0-tragedia-a-palermo-bimba-di-due-anni-e-mezzo-muore-in-piscina.jpg

Una bambina di due anni e mezzo è morta ieri sera a Palermo, dopo essere stata trovata immobile nella piscina di un’abitazione in via Villagrazia. La piccola stava trascorrendo la serata con i genitori e un’altra famiglia. I sanitari del 118 l’hanno trasportata in ospedale, ma non c’è stato nulla da fare.

 

Sull’accaduto indagano i carabinieri. La Procura ha disposto il sequestro della salma per eseguire l’autopsia e accertare le cause del decesso.

 

L’allarme e i soccorsi

Nell’abitazione si trovava una piscina sopraelevata. Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, la bambina sarebbe entrata in acqua senza che i presenti se ne accorgessero nell’immediato.

L’allarme è scattato quando i genitori l’hanno vista nella piscina e si sono accorti che non si muoveva più. Sono seguiti momenti concitati, con la richiesta di aiuto e l’intervento dei sanitari. Nonostante i soccorsi e il trasporto in ospedale, la piccola non si è salvata.

 

Disposta l’autopsia

Dalla prima ispezione del medico legale non sarebbero emersi segni di violenza. L’ipotesi è che la morte sia avvenuta per annegamento: sarà l’autopsia a chiarirlo.

I carabinieri hanno ascoltato i genitori e l’altra coppia presente nell’abitazione. Gli accertamenti dovranno ricostruire come la bambina sia entrata nella piscina e la successione degli eventi, fino all’allarme e all’arrivo dei soccorsi.









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