Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
28/08/2026 09:30:00

Castelvetrano, restituiti reperti archeologici a Gianfranco Becchina

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/castelvetrano-restituiti-reperti-archeologici-a-gianfranco-becchina-450.jpg

Tre anfore di epoca tardo-romana e un basamento in marmo di età ellenistico-romana tornano a Gianfranco Becchina. Il Tribunale di Trapani ha disposto la restituzione all’ex mercante d’arte di Castelvetrano dei quattro reperti archeologici che gli erano stati sequestrati nel 2024.

 

Il basamento in marmo raffigura alcune scene mitologiche. La decisione rappresenta un nuovo capitolo della lunga vicenda giudiziaria che ha riguardato il patrimonio di Becchina, oggi ottantasettenne.

 

Il sequestro annullato

La Corte d’Appello di Palermo aveva già annullato il decreto di primo grado con il quale era stato disposto il sequestro dell’intero patrimonio personale e societario della famiglia Becchina, ordinando la restituzione dei beni.

Anche la Procura aveva chiesto la revoca del sequestro e aveva respinto la proposta di confisca. Adesso è arrivato il provvedimento relativo ai quattro reperti archeologici che erano rimasti sotto sequestro.

 

L’attività nel mercato internazionale dell’arte

Per decenni Gianfranco Becchina è stato uno dei mercanti di antichità più conosciuti sulla scena internazionale. Attraverso la galleria Palladion Antike Kunst di Basilea, rimasta attiva per oltre quarant’anni e chiusa alla fine degli anni Novanta, ha commerciato reperti archeologici con alcuni tra i più importanti musei del mondo.

La misura di prevenzione patrimoniale era nata dalle ipotesi sui suoi presunti rapporti con ambienti della mafia di Castelvetrano e con il traffico illecito di reperti archeologici.

 

Il filone su Matteo Messina Denaro

Un altro filone dell’indagine aveva riguardato presunti rapporti economici con Matteo Messina Denaro. Nel 2018, tuttavia, era stata la stessa Direzione distrettuale antimafia di Palermo a chiedere e ottenere l’archiviazione del procedimento penale.

Con l’ultima decisione del Tribunale di Trapani, anche i tre reperti tardo-romani e il basamento ellenistico-romano vengono dissequestrati e restituiti a Becchina, assistito dagli avvocati Francesco Bertorotta, Giovanni Miceli e Marco Lo Giudice.

 

 









Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/16-07-2026/1784185897-0-luce-e-sostenibilita-cosa-possiamo-fare-davvero-tra-le-mura-domestiche.jpg

Luce e sostenibilità: cosa possiamo fare davvero tra le mura...

Native | 28/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-08-2026/1787837619-0-libri-usati-addio-stress-nasce-bookflow-la-piattaforma-per-dare-nuova-vita-ai-testi-scolastici.jpg

Libri usati, addio stress: nasce Bookflow, la piattaforma per dare nuova...

Native | 26/08/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-08-2026/1787730143-0-come-scegliere-la-scuola-calcio-giusta-per-il-proprio-figlio-o-la-propria-figlia.png

Come scegliere la scuola calcio giusta per il proprio figlio o la propria...