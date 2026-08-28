Alcamo, aggredito a bastonate dopo una lite: un uomo arrestato per tentato omicidio
Una lite per motivi ancora da chiarire, poi la violenta aggressione a colpi di bastone. I Carabinieri della Compagnia di Alcamo hanno arrestato un uomo, ritenuto responsabile del tentato omicidio di un altro alcamese, rimasto ferito e trasportato in codice rosso all’ospedale.
L’episodio è avvenuto nei giorni scorsi in una strada di Alcamo. Secondo quanto ricostruito dai militari, tra i due sarebbe scoppiato un diverbio, probabilmente legato a dissidi di natura privata.
L'aggressione ripresa dalle telecamere
Dopo la richiesta di intervento, i Carabinieri hanno avviato immediatamente gli accertamenti, acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.
I filmati avrebbero consentito di ricostruire la dinamica: secondo gli investigatori, l'uomo avrebbe colpito ripetutamente la vittima utilizzando un bastone.
Il ferito, a causa delle lesioni riportate, è stato soccorso e trasportato in codice rosso all'ospedale di Alcamo, dove è stato sottoposto alle cure dei sanitari.
Arrestato, è ai domiciliari
Il presunto aggressore è stato arrestato in flagranza con l'accusa di tentato omicidio. Dopo l'udienza di convalida, il giudice ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.
Le indagini dovranno adesso chiarire definitivamente le ragioni che hanno portato alla violenta aggressione. Come previsto dalla legge, la responsabilità dell'indagato potrà essere definitivamente accertata soltanto con una sentenza irrevocabile.
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