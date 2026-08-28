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Cittadinanza
28/08/2026 20:00:00

Marsala, via Salemi e via Pupo al buio. Lilibeo Viva chiede un intervento immediato  

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/marsala-via-salemi-e-via-pupo-al-buio-lilibeo-viva-chiede-un-intervento-immediato-450.jpg

Strade poco illuminate, lampioni spenti e un manto stradale che, con il buio, diventa ancora più insidioso. È la situazione segnalata da alcuni residenti nella zona di via Salemi, nei pressi del bar Piacere Espresso, e nella vicina via Pupo, a Marsala.

 

A raccogliere le proteste dei cittadini è il coordinamento Lilibeo Viva, che chiede al Comune un intervento per verificare lo stato dell’illuminazione pubblica e ripristinare i punti luce non funzionanti.

 

“Con il buio la visibilità è fortemente ridotta”

Secondo quanto riferito dai residenti, alcuni tratti delle due strade rimarrebbero completamente o parzialmente al buio, per la presenza di lampioni spenti o per una illuminazione considerata insufficiente.

Una condizione che preoccupa soprattutto chi percorre quotidianamente la zona in automobile, a piedi o in bicicletta, in particolare in prossimità di curve e incroci.

Al problema dell’illuminazione si aggiunge quello delle condizioni del manto stradale. Buche e irregolarità, fanno osservare i cittadini, diventano inevitabilmente più difficili da individuare nelle ore serali quando la strada è poco illuminata, aumentando il rischio di cadute o incidenti.

 

Le richieste di Lilibeo Viva

Il coordinamento chiede quindi all’Amministrazione comunale un sopralluogo tecnico nei tratti indicati, la verifica dei lampioni esistenti e il ripristino dei punti luce non funzionanti.

Viene inoltre sollecitata una valutazione sulla necessità di installare nuovi punti luce nelle zone dove l’illuminazione risulta insufficiente, insieme a informazioni pubbliche sui tempi e sulle modalità degli eventuali interventi.

“Marsala merita strade visibili, sicure e curate, dal centro alle contrade”, sostiene Lilibeo Viva, che rilancia così una questione molto concreta: quando cala il sole, anche una strada normalmente percorribile può diventare decisamente meno sicura se l’illuminazione pubblica decide di prendersi la serata libera.









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