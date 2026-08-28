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Cittadinanza
28/08/2026 11:00:00

Marsala: da giorni contrada Dammusello completamente al buio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/28-08-2026/marsala-da-tre-notti-contrada-dammusello-completamente-al-buio-450.jpg

Sembra quasi un coprifuoco militare, eppure è solo (o sarebbe solo) un disservizio dell'illuminazione pubblica. Ma da tre notti consecutive, per i residenti della contrada Dammusello a Marsala, l'uscita di casa dopo cena è diventata un'impresa a dir poco pericolosa.

 

Puntualmente, allo scoccare delle venti, il quartiere piomba in un silenzio ovattato e in un buio così fitto da sembrare voluto. Non solo i lampioni tacciono, ma persino il traffico sembra subire il contraccolpo: le automobili, prive di riferimenti luminosi, riducono drasticamente la velocità, quasi intimorite dall'oscurità che avvolge strade e vicoli. Uno scenario surreale che coinvolge anche il mondo animale: i cani, disorientati, si ritirano nelle cuccie, mentre i gatti, abituati a cacciare al crepuscolo, si limitano a miagolii sommessi, quasi stupiti da tanto silenzio.

 

A rompere questa cappa di desolazione è la voce dei cittadini, che chiedono risposte. A farsi portavoce del malcontento generale è il signor Francesco, che ha contattato la nostra redazione per denunciare  quanto accade: "Ancora una volta Dammusello vive le sue notti al buio totale. Alle venti sembra esserci un segnale convenuto: coprifuoco, silenzio e buio pesto. Perfino le macchine rallentano la loro marcia. I cani si ritirano e i gatti miagolano a bassa voce, stupiti di tanto buio e di tanto silenzio. Da tre giorni si ripete lo stesso identico disservizio. Ci chiediamo a chi rivolgerci per avviare al più presto una soluzione a questo problema. Spero che altri cittadini si facciano vivi, così da poter finalmente tornare a vivere notti tranquille."

 

L'appello di Francesco non è solo una denuncia, ma un invito affinché  l'amministrazione competente prenda in carico la segnalazione con urgenza.

 

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it









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