Marsala: da giorni contrada Dammusello completamente al buio

28/08/2026 11:00:00

Sembra quasi un coprifuoco militare, eppure è solo (o sarebbe solo) un disservizio dell'illuminazione pubblica. Ma da tre notti consecutive, per i residenti della contrada Dammusello a Marsala, l'uscita di casa dopo cena è diventata un'impresa a dir poco pericolosa.

Puntualmente, allo scoccare delle venti, il quartiere piomba in un silenzio ovattato e in un buio così fitto da sembrare voluto. Non solo i lampioni tacciono, ma persino il traffico sembra subire il contraccolpo: le automobili, prive di riferimenti luminosi, riducono drasticamente la velocità, quasi intimorite dall'oscurità che avvolge strade e vicoli. Uno scenario surreale che coinvolge anche il mondo animale: i cani, disorientati, si ritirano nelle cuccie, mentre i gatti, abituati a cacciare al crepuscolo, si limitano a miagolii sommessi, quasi stupiti da tanto silenzio.

A rompere questa cappa di desolazione è la voce dei cittadini, che chiedono risposte. A farsi portavoce del malcontento generale è il signor Francesco, che ha contattato la nostra redazione per denunciare quanto accade: "Ancora una volta Dammusello vive le sue notti al buio totale. Alle venti sembra esserci un segnale convenuto: coprifuoco, silenzio e buio pesto. Perfino le macchine rallentano la loro marcia. I cani si ritirano e i gatti miagolano a bassa voce, stupiti di tanto buio e di tanto silenzio. Da tre giorni si ripete lo stesso identico disservizio. Ci chiediamo a chi rivolgerci per avviare al più presto una soluzione a questo problema. Spero che altri cittadini si facciano vivi, così da poter finalmente tornare a vivere notti tranquille."

L'appello di Francesco non è solo una denuncia, ma un invito affinché l'amministrazione competente prenda in carico la segnalazione con urgenza.

Per le vostre segnalazioni scrivete a redazione@tp24.it



