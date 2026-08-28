Pantelleria, il Parco sostiene la quarta Rassegna del Mare

28/08/2026 00:00:00

Pantelleria, tre giorni tra mare e archeologia: il Parco sostiene la Rassegna del Mare

Pantelleria torna a raccontarsi partendo dal mare. Dal 31 agosto al 2 settembre l’isola ospita la quarta edizione della Rassegna del Mare, organizzata dalla Fondazione Sebastiano Tusa, con tre giornate dedicate all’archeologia, alla tutela del patrimonio sommerso e al rapporto, antico quanto l’isola stessa, tra uomini, mare e territorio.

Quest’anno all’iniziativa partecipa direttamente anche il Parco Nazionale Isola di Pantelleria, che ha concesso il patrocinio, contribuito economicamente alla manifestazione e messo a disposizione le proprie guide ufficiali per alcune delle visite previste dal programma.

Archeologia, ambiente e cultura del Mediterraneo

La Rassegna del Mare riunirà archeologi, studiosi, ricercatori, divulgatori e rappresentanti delle istituzioni per discutere di archeologia subacquea, tutela dei siti culturali sommersi e rotte del Mediterraneo.

Non solo convegni, però. Il programma prevede visite guidate nelle principali aree archeologiche dell’isola, escursioni, proiezioni di “archeofilm”, concerti e anche veleggiate a bordo delle tradizionali lance pantesche.

Una formula che prova a mettere insieme ricerca e divulgazione, senza trasformare l’archeologia in una materia da teca polverosa.

Aldo Cazzullo e il presidente Italo Cucci

Tra gli appuntamenti più attesi quello della sera del 31 agosto, con il giornalista e scrittore Aldo Cazzullo, protagonista di “Una giornata particolare a Pantelleria”.

Per il Parco interverrà il presidente Italo Cucci, che affronterà il tema del rapporto tra la tutela della biodiversità e lo sviluppo sostenibile dell’isola.

Cucci sarà presente anche il 2 settembre alle 18:30 in piazza a Scauri, nel confronto con istituzioni e operatori locali dedicato alle rotte mediterranee, alla circolazione dei popoli e alla Carta di Pantelleria.

Le visite con le guide del Parco

Il Parco Nazionale metterà inoltre a disposizione le proprie guide ufficiali per accompagnare i visitatori in due dei luoghi più significativi dell’isola.

Il primo è il Museo di Punta Spadillo, dove viene raccontata la storia geologica e archeologica di Pantelleria.

Il secondo è il Lago Bagno dell’Acqua, conosciuto anche come Specchio di Venere, uno dei luoghi simbolo dell’isola e patrimonio di biodiversità e geodiversità.

“Il Parco c’è”

La partecipazione alla Rassegna, sottolinea l’Ente, vuole ribadire la volontà di investire in iniziative capaci di unire la promozione del territorio alla protezione del patrimonio naturale, marino e terrestre.

“Il Parco è sempre al fianco della comunità, degli operatori e dei visitatori – afferma il presidente Italo Cucci – sostenendo e promuovendo momenti culturali e di valorizzazione delle eccellenze locali, oltre che a tutela dell’ambiente e della sua biodiversità”.

Per tre giorni, dunque, Pantelleria proverà ancora una volta a ricordare una cosa che sull’isola dovrebbe essere quasi ovvia: il mare non è soltanto paesaggio e turismo. È storia, memoria e patrimonio da conoscere prima ancora che da promuovere.



