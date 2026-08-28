Marsala: a San Teodoro lettini e ombrelloni sempre in mare e il parcheggio su area archeologica
Due violazioni quotidiane, una in acqua e una sulla terraferma, si ripetono da anni a San Teodoro, nei pressi dell'antica Torre. Nonostante le segnalazioni e gli interventi annunciati, la situazione resta immutata.
Primo scempio: le attrezzature da spiaggia in mare
L'articolo pubblicato il mese scorso aveva suscitato molto clamore e persino un intervento dell'assessore regionale al Territorio e Ambiente, ma a quanto pare non è cambiato nulla. Le foto scattate pochi giorni fa mostrano il mare ancora completamente ingombro di sdraio e ombrelloni, senza che nessuno faccia o dica qualcosa per impedirlo. È doveroso ribadirlo: mettere le attrezzature da spiaggia in acqua è una violazione, non è normale e non è consentito. Eppure, qualcuno continua a farlo con la tranquillità di chi sa che non verrà fermato.
Secondo scempio: un parcheggio su un'area archeologica
A poca distanza dalla spiaggia, un'altra gravissima violazione va avanti da anni. L'area antistante il litorale, utilizzata quotidianamente dai bagnanti come parcheggio, è in realtà una zona archeologica, all'interno della quale si trova anche una necropoli. Eppure, non c'è alcun cartello o segnalazione in vista che lo indichi.
La questione non è nuova. Già nel 2010, TP24 pubblicò due articoli (che potete leggere qui: link 1 e link 2) in cui si dava conto delle decisioni e dei provvedimenti presi dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Trapani. All'epoca, la dottoressa Rossella Giglio, si era attivata per tutelare l'area, che ricade nel demanio pubblico marittimo ed è compresa all'interno della Riserva Naturale Orientata delle Isole dello Stagnone, protetta anche dalla normativa sui beni paesaggistici.
Nonostante la presenza di beni culturali e archeologici da salvaguardare, le auto continuano a essere parcheggiate lì, come se nulla fosse.
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