Marsala: a San Teodoro lettini e ombrelloni sempre in mare e il parcheggio su area archeologica

28/08/2026 16:00:00

Due violazioni quotidiane, una in acqua e una sulla terraferma, si ripetono da anni a San Teodoro, nei pressi dell'antica Torre. Nonostante le segnalazioni e gli interventi annunciati, la situazione resta immutata.

Primo scempio: le attrezzature da spiaggia in mare

Da anni, sulla spiaggia di San Teodoro, si assiste a una pratica insolita e illegale: lettini, ombrelloni e sdraio, invece di essere posizionati sulla sabbia come avviene in tutti gli stabilimenti balneari, vengono collocati direttamente in acqua. Questa estate, come già raccontato da TP24, per fissare gli ombrelloni vengono utilizzati delle trivelle elettriche che scavano buchi nel fondale marino, arrecando ulteriori danni all'ambiente.

L'articolo pubblicato il mese scorso aveva suscitato molto clamore e persino un intervento dell'assessore regionale al Territorio e Ambiente, ma a quanto pare non è cambiato nulla. Le foto scattate pochi giorni fa mostrano il mare ancora completamente ingombro di sdraio e ombrelloni, senza che nessuno faccia o dica qualcosa per impedirlo. È doveroso ribadirlo: mettere le attrezzature da spiaggia in acqua è una violazione, non è normale e non è consentito. Eppure, qualcuno continua a farlo con la tranquillità di chi sa che non verrà fermato.

Secondo scempio: un parcheggio su un'area archeologica

A poca distanza dalla spiaggia, un'altra gravissima violazione va avanti da anni. L'area antistante il litorale, utilizzata quotidianamente dai bagnanti come parcheggio, è in realtà una zona archeologica, all'interno della quale si trova anche una necropoli. Eppure, non c'è alcun cartello o segnalazione in vista che lo indichi.

La questione non è nuova. Già nel 2010, TP24 pubblicò due articoli (che potete leggere qui: link 1 e link 2) in cui si dava conto delle decisioni e dei provvedimenti presi dalla Soprintendenza dei Beni Culturali di Trapani. All'epoca, la dottoressa Rossella Giglio, si era attivata per tutelare l'area, che ricade nel demanio pubblico marittimo ed è compresa all'interno della Riserva Naturale Orientata delle Isole dello Stagnone, protetta anche dalla normativa sui beni paesaggistici.

Nonostante la presenza di beni culturali e archeologici da salvaguardare, le auto continuano a essere parcheggiate lì, come se nulla fosse.

Un'estate che si ripete, senza soluzione

L'estate dello Stagnone di Marsala, che abbiamo raccontato pochi giorni fa su TP24, è emblematica di questo andazzo. Quello che accade a San Teodoro non è un caso isolato, ma il sintomo di una mancanza cronica di controlli e di rispetto delle regole per tutta la Riserva dello Stagnone.



