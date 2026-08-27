Marsala, ’A Scurata. Gli Agricantus per l’ultimo appuntamento a Villa Genna

27/08/2026 16:04:00

Domani, venerdì 28 agosto, saranno gli Agricantus a chiudere gli appuntamenti di ’A Scurata a Villa Genna. La storica formazione siciliana porta a Marsala “E.A.R. – Elektron Akoustikòs Riza”, un progetto che riprende le radici musicali della band e le attraversa con elettronica, strumenti etnici e nuove sonorità mediterranee.

Sul palco Mario Crispi, fondatore e anima storica del gruppo, Chiara Minaldi alla voce, Alfredo Giammanco ai synth, Mario Tarsilla al basso e Fabrizio Francoforte alla batteria. Il concerto è in programma a Villa Genna nell’ambito della nona edizione di ’A Scurata – Memorial Enrico Russo. Il circuito ufficiale di biglietteria indica l’inizio alle 19 e un costo a partire da 17 euro.

Gli Agricantus tra radici ed elettronica

E.A.R. sta per Elektron Akoustikòs Riza: già nel titolo c’è il tentativo di mettere insieme elementi apparentemente lontani, dal suono acustico alle elaborazioni elettroniche.

Il repertorio storico degli Agricantus viene così riletto in una forma più essenziale, dove flauti e strumenti etnici, voce, basso, batteria e synth costruiscono paesaggi sonori che guardano al Mediterraneo senza trasformarlo in semplice folklore.

Centrale resta anche la lingua siciliana, utilizzata come ponte tra il Sud Italia, il mondo arabo e l’Africa. Viaggi, migrazioni, riti e memorie diventano materia musicale, dentro quella contaminazione tra culture che accompagna gli Agricantus fin dagli esordi.

Un progetto che viaggia anche in Europa

Il concerto marsalese fa parte del percorso “I Giardini dei Canti”, laboratorio intergenerazionale con cui gli Agricantus stanno portando nel 2026 la propria ricerca musicale anche fuori dall’Italia.

Il progetto ha previsto tappe in Ungheria, Portogallo e Spagna, oltre alla partecipazione al BabelCamp. Villa Genna diventa quindi una delle fermate di un percorso che mette insieme repertorio storico e nuova produzione.

Stasera Nievo a Marsala e musica a Salemi

Prima degli Agricantus, questa sera, giovedì 27 agosto, ’A Scurata propone due appuntamenti.

A Villa Genna va in scena “Ippolito Nievo: processo all’Unità d’Italia”, scritto da Giacomo Frazzitta e diretto e interpretato da Gianluca Guidi, con Serena Tumbarello. Le repliche sono alle 19 e alle 21.30. Lo spettacolo riapre il mistero del naufragio del piroscafo Ercole e della morte di Nievo, insieme alla scomparsa dei documenti contabili della spedizione dei Mille.

Sempre stasera, alle 21 al Castello normanno di Salemi, la sezione itinerante “peri peri” propone invece “Musica, cinema, parole” dell’Officina Artistica Carpe Diem, con Fabio Gandolfo, Giacomo Bertuglia, Ceo Toscano e Lucrezia Benigno.

L’ultimo tramonto musicale a Villa Genna

Con gli Agricantus si chiude dunque il calendario di ’A Scurata a Villa Genna, location scelta quest’anno per gli appuntamenti marsalesi della rassegna.

Il festival non termina però domani: l’ultimo evento della nona edizione è previsto il 6 settembre all’alba alle Case Romane di Marettimo, con Lacrimi di Sali di Riccardo Sciacca & I Musicanti.

Per lo spettacolo degli Agricantus i biglietti sono disponibili online e presso i punti vendita indicati dagli organizzatori.



