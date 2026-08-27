Lullaby incanta: il tour siciliano di Luciana Di Bella e Massimiliano Pace fa tappa a Selinunte

27/08/2026 13:00:00

Dopo il successo di Segesta, il suggestivo progetto musicale Lullaby fa tappa in un altro gioiello della Sicilia antica: il parco archeologico di Selinunte. Il 4 settembre alle ore 19:30, la voce del soprano Luciana Di Bella e il pianoforte del compositore Massimiliano Pace risuoneranno all’interno del baglio Florio, regalando al pubblico un’esperienza unica tra musica, storia e suggestione visiva.

Lo spettacolo, già apprezzato per la sua capacità di fondere generi apparentemente lontani, si muove sul filo dell’onirico e dell’intimo, esplorando il tema della ninna nanna e del notturno. Le arie di Puccini e Brahms si mescolano al pop-rock dei Cure e degli Eurythmics, senza dimenticare le radici siciliane di Rosa Balistreri e le composizioni originali della coppia artistica. Ad arricchire la serata, un ensemble d’eccezione composto da Antonio Saladino e Giorgio Garofalo.

Luciana Di Bella, soprano di Alcamo dal timbro brillante e vellutato, vanta una carriera internazionale tra Europa e Stati Uniti. Dal 2016 vive a Londra, dove si è esibita in teatri prestigiosi come il Bloomsbury Theatre. Massimiliano Pace, pianista e compositore romano, ha all’attivo oltre 150 colonne sonore per il teatro e collaborazioni con grandi nomi come Andrea Camilleri, Moni Ovadia e Turi Ferro.

Il sodalizio tra i due artisti, ormai consolidato da quattro anni, proseguirà anche in autunno con la tournée Il mio Novecento accanto a Corrado Augias, per poi approdare a dicembre al Teatro Pirandello di Agrigento e al Quirino di Roma. Un’estate siciliana all’insegna della bellezza, dove la musica incontra i templi antichi e l’emozione si fa racconto universale.







