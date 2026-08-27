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» Sociale
27/08/2026 20:06:00

Maria Pietra Asaro nuova Presidente UILDM Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-08-2026/maria-pietra-asaro-nuova-presidente-uildm-mazara-450.jpg

La UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) - Sezione di Mazara del Vallo ha eletto Maria Pietra Asaro nuova Presidente. Un passaggio importante che avviene nel segno della continuità e della memoria di Giovanna Tramonte, storica Presidente recentemente scomparsa, che con dedizione, sensibilità e profondo impegno civile ha rappresentato per anni un punto di riferimento per l’associazione, per le persone con disabilità e per le loro famiglie.


“Assumo questo incarico con grande senso di responsabilità – dichiara Maria Pietra Asaro, 63 anni, mazarese, tesoriera della Sezione UILDM fin dalla sua costituzione – consapevole di raccogliere un’eredità umana e associativa importante. Il lavoro e i valori portati avanti da Giovanna Tramonte continueranno a rappresentare una guida per la nostra Sezione. Il nostro impegno sarà quello di proseguire il percorso da lei costruito, rafforzando la presenza della UILDM sul territorio e creando nuove opportunità di autonomia, partecipazione e inclusione”.


Contestualmente, il nuovo assetto associativo ha confermato la fiducia a Giuseppa Adamo nella direzione progettuale, in qualità di Project Manager, con l’obiettivo di consolidare le progettualità in corso e sviluppare nuove iniziative e partenariati a livello territoriale e nazionale.
“Proseguiremo il lavoro avviato negli anni con Giovanna, trasformando i bisogni delle persone e delle famiglie in progettualità concrete e sostenibili – sottolinea Giuseppa Adamo-. La migliore maniera per custodire il suo impegno è continuare a costruire opportunità, servizi e reti capaci di generare inclusione reale”.
Con la Presidenza di Maria Pietra Asaro, UILDM Mazara apre così una nuova fase, mantenendo saldo il legame con la storia e con l’impegno di Giovanna Tramonte, affinché il patrimonio umano e sociale costruito negli anni possa continuare a crescere e produrre valore per l’intera comunità.









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